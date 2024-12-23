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Giriş Tarihi: 23.12.2024 18:28

Sahaya giren taraftarı darp eden tribün lideri serbest bırakıldı

Kayserispor ile Galatasaray arasında dün oynanan maçta sahaya girerek futbolcularla fotoğraf çektiren taraftarı darp eden tribün lideri Ahmet Dirgenali serbest bırakıldı.

İHA
Sahaya giren taraftarı darp eden tribün lideri serbest bırakıldı

Süper Lig'in 17. haftasında Kayserispor ile Galatasaray arasında oynanan müsabaka devam ederken bir taraftar sahaya girerek Galatasaraylı futbolcularla fotoğraf çektirdi. Güvenlik güçlerinin taraftarı yakalamak istediği sırada sahaya giren tribün lideri Ahmet Dirgenali şahsı darp etti.

Olayın ardından sahaya giren iki taraftar da güvenlik güçleri tarafından alandan uzaklaştırılırken, Dirgenali ise polis tarafından gözaltına alındı.
Emniyette işlemleri tamamlanan Ahmet Dirgenali, çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.

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Sahaya giren taraftarı darp eden tribün lideri serbest bırakıldı
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