Mourinho’dan vazgeçmek olmaz

TALİSCA TAKIMDA LİDERLİĞİ İSTER

BURUK FLORYA'DA TERİM'İN YERİNİ DOLDURDU

LİGDE 8 PUANLIK FARKLA 'ŞAMPİYON BENİM' DENMEZ

DEVLER LİGİ İÇİN DYBALA ŞART!

Yolların ayrılacağınıdüşünmüyorum. Şu aşamada yeni bir teknikdirektör gelip ne yapacak? Teknik açıdanF.Bahçe'nin niye çok puan kaybettiğini açıklamakistiyorum. Takımın fizik kondisyonuyetersiz. İki tane çok önemli santrfor var. Biri38 yaşında ama çok gayretli ve kalitesi tartışılmaz.Diğeri de En-Nesyri…Ama F.Bahçe'de şu anda sakatlananOğuz'dan başka etkili kanatforveti yok. O da 12. maçtansonra keşfedildi! Yürüyerekoynayan, çalım atamayanTadic'ten günümüzde kanatforveti olur mu? Eyüp maçındabir tarafta hazır olmayan İrfanCan, diğer tarafta Tadic, Fred yürüyor.Bu şablonda santrforlar ne yapsın?BaşkanSayın Ali Koç camiaya ve taraftara,"Öyle bir takım kuracağız kibenim size şampiyonluk sözü vermemegerek kalmayacak" demişti.Ancak yapılan transferler bencetakım uyumunun sağlanmasına yetmedi.Portekizli hoca, sağa sola laf yetiştirmekten takımaodaklanamadı. Şimdi taraftarlar 'Gitsin' diyor.Başkan Koç, Mourinho ile görüşüp, "Mutlu musun?Huzurun yerinde mi? Sıkıntın var mı?" diye sormalı.Portekizli hocanın vereceği cevap, F.Bahçe'de kalıpkalmayacağını belirler.Böyle bir hoca yakalamışkenvazgeçmek olmaz. Mourinho bu gibi durumlarımeslek hayatında çok yaşadı ve çözüm buldu.Bulamadığında da gitti. Hem Fenerbahçe hem deTürk futbolu böyle bir tecrübeden faydalanmakzorunda.Büyük bir hayal kırıklığıyaşanıyor haklı olarak. Nedeni de coşkusuzoyun. Duygusal düşünmeden, mantıklıkalarak hamleler yapılmalı. Mourinhogönderilmez, kendisi ayrılabilir. Böyle birseçenek oluştuğunda iki aday isim olur;Aykut Kocaman ve İsmail Kartal.İlk 6'dakitakımlara karşı maç kazanamamış olması,iki derbi kaybı, takımının oyuna hükmedememesihayal kırıklığı. F.Bahçe camiasının teknik direktörlerekarşı sabrı yok. Real Madrid'de başkan Perez belkide tarihin en iyi Barcelona'sının önünü kesmek içinMourinho'yu getirdiğinde ilk sezon şampiyon olamadı,ertesi sezon oldu. Ama aynı Perez, 2006'da başarısızlıkyüzünden koltuğunu kaybetmişti.Asıl tehlike, Mourinho'nunson maçta okları futbolcularına yöneltmesi. Ocakayındaki ilk 2 maç, soyunma odasındaki havanınsahaya yansımasını gösterir.F.Bahçe'nin bitirdiği Talisca ilaç olacak mı? Başka nereye transfer lazım?F.Bahçe'nin öncelikle iyi bir kanat forveti, sonra bir stoper, bir sol bek transferi yapması lazım. Bunu yaparsa Kostic'ten de önde faydalanma şansı doğar. İyi bir orta saha oyuncusu da şart ama Talisca'nın son durumunu takip edemedim. Beşiktaş'tayken genç ve önemli bir yetenekti ama böyle bir yetenek niye Arabistan'da futbol hayatına devam ediyor, o da soru işareti.Talisca gövdeli bir oyuncu. Beşiktaş'ta oynarken lider gibiydi. Zaman zaman yerli oyuncularla çatıştı. F.Bahçe'de de lider olmak ister. Buna takımın vereceği cevap önemlidir.Talisca bir öncelik değil ama günün şartlarında gereklilik. Taraftarı tekrar takımın etrafında toplamaları lazım. Bunun için de bir kahraman gerekiyor. Bu da Talisca… Sıkıştığınız zaman topu vereceğiniz, hem ayağına hem kafasına güveneceğiniz bir oyuncu. Ama sakatlıklar sol bek de oynayabilen, sol ayaklı bir stoperi elzem hale getirdi. Almanya'da fazla forma şansı bulamayan Attila Szalai düşünülebilir.Bir yıldız futbolcu transfer olduğunda, önce onu en iyi haliyle hatırlar ve anlatır sonra da bugününe bakarız. Sonuçta Talisca'nın ne yeteneğini ne de skor gücünü inkar edecek insan yok ülkede.İkinci soru ise Amrabat ve Fred'li orta sahada F.Bahçe'nin ön tarafı Talisca'yı taşır mı? Ama kabul edelim Szymanski de sezon başındaki gibi ikinci bir 8'miş gibi futbolunu oynamıyor. Bu da Mourinho'nun büyük hatalarından biri oldu. O günlerde daha kompakt duran F.Bahçe, Szymanski'yi tekrar 10 numara pozisyonuna çektiğinden beri hep zorlandı. Şimdi bunun daha maliyetli bir testini Talisca'yla yapacaklar.Okan Buruk, kadroyudoğru yönetiyor. Bazı ciddi hatalar da yapıyorama ligimizde bunu cezalandıracak takım yok.Neticeler iyi gidince kalbi kırılan bazı futbolculardanda olumsuz bir tepki gelmiyor.Okan Buruk, G.Saray'ın tarlasından yetişmiş bir evlat. Fatih Terim'den sonra G.Saray, Okan Buruk ile tekrar güçlü bir aile ortamını yakaladı. Osimhen'in Kayseri maçından sonra söylediği, "Burada kendimi evimde hissediyorum" söylemi G.Saray'ın ne kadar güçlü bir aile olduğunu gösteriyor.Zaha'yı ve Ziyech'i istedi, aile ortamını bozduklarını hissettiği anda bu ikiliden vazgeçmesini bildi.Yerli ve yabancı oyuncuları eşit olarak sarmaladı.Okan Buruk'u değerlendirirken, ona böyle kaliteli ve pahalı kadroyu veren yönetim de unutulmamalı. Önde baskıyı mükemmel yapıp, genelde ilk 20'lerde sonucu da alıyorlar. Okan Hoca, bu grubu iyi yönetiyor. Taktik-teknik bir kenara, yüksek egoları hep takımın içinde tutmak esas dehası. Mourinho'daki Süper Lig kültürü eksikliğinden bahsettik. Buruk maç öncesinde-sonrasında hakem kararları hakkında konuşup istediği baskıyı oluşturuyor. Yani; maç sıkıştığında kendini sahaya atıyor. Sadece hoca değil, bir çeşit gizli santrfor…'Yapı yapı' diyen bir ezeli rakibin 8 puan önündeki bir teknik adam. İlla da yapı diyorsanız, Galatasaray altyapısından yetişmiş Yunus, ilk yarının en iyi futbolcusu. İki şampiyonlukta kral olan İcardi'nin omuzlarındaki Okan Buruk da bugün aynı iletişim sanatıyla Florya'da en yüksek verimi alıyor. Alamadığı oyuncularda kimse Buruk'ta suç bulmuyor. Örneğin Hakim Ziyech… Elbette ki yerli bir hoca olarak bu ligi, rakipleri çok iyi tanıması da önemli bir etken.Ama yeni başarılar, geçmişteki hataların bir benzerini yapmayıp ders çıkarmaktan geçiyor.G.Saray büyük bir avantaj yakaladı.Bunun iki nedeni var; biri F.Bahçe'nin iyi gitmeyişi. İkincisi vedaha da önemlisi; G.Saray'ın puan kaybetmemesi. İki beraberliğivar, bunlar da içeride mucize ile kaybedilen maçlar.8 puanlık fark, Galatasaray'ın liderliktepsikolojisi güçlü olarak oturmasını sağlıyor.16 maçta eldeedilen 8 puanlık fark, 3 puanlı ligde G.Saray'a belki mutlulukvermeli ama 'şampiyon olduk' havasına sokmamalı.Matematik basit; rakip puan kaybedecekama sen de kazanacaksın. Beşiktaş yenilgisi sonrasındaFenerbahçe'nin puan kaybetme hakkı pek kalmamıştı. Altıpuan fark ancak kazanma serisi ile kapanır.Ama esas problem puan kaybıdeğil, takımın vücutdili.Vazgeçmiş, temaslı oyundan kaçınan ve agresiflikten uzaktılar.Maçta üstündüler, gol de kaçırdılar ama güven vermiyorlardı.Mourinho maç öncesinde Eyüp takımının, Arda Turan'ınkarakterini yansıttığını söyledi.Fenerbahçe'nin bupuan farkını kapatabilmesi için en azındanGalatasaray'ın oyun gücü kadar bir güce ihtiyacıvar. Halihazırda böyle bir oyunu Mourinho'nuntakımından göremiyoruz.F.Bahçe yönetimi, Mourinho'yu okadar çok saha dışına çıkardı ki şimdiondan talepleri, firesiz 21 puanı alıpG.Saray bir ya da 2 maçta takılmışsaderbiye 'yarışta varız' iddiasıylagelebilmek.Dybala'yı transfer ettiğintakdirde Mertens'in görev yerine futbolcu almışoluyorsun. İkisini idareli kullanırız diyorlarsa söyleyecekbir sözüm yok.Osimhen veBatshuayi'nin yanına bana kalsa bir santrfor dahaalmayı planlarım ama Okan Hoca, acil ihtiyacı olan bölgelere transfer yapılmasını isteyecektir.Barış Alper devşirme santrfor olarak görev yapabilir. G.Saray adınaşunu söylemek istiyorum, Dybala gelirse kim kulübeye gider?Bu tür testten geçen sezon Okan Buruk geçti. Zaha'yıoynatmak için Kerem'in yerini değiştirdi, buG.Saray'a olumsuz yansıdı.Bu karar daha çokMertens ile ilgili. Belçikalı oyuncu 37 yaşınageldi. Bonservissiz bir yıldız seçeneği varsadeğerlendirmek yanlış değil. Galatasaray'ındüzeninde, 'ikinci santrfor' dediğimiz, ortasaha özellikleri olan bir forvet. Performansıkorumak, sürekli kılmak, ŞampiyonlarLigi'nde kafa tutmak istiyorsanız, Mertenskalitesini takımda tutmanız lazım. BuDybala da olur, başkası da.Aslında bu transferi çağıran,Batshuayi'nin oynadığı futbol ancak Buruk, bunun daçaresini Trabzon maçında Barış Alper'i en uçtaoynatarak buldu.Kalitesine diyecek laf yok. Ama bu 10günlük hikâye yavaş yavaş Dybala'nınRoma'dan yeni kontrat aldığı manşetlerinegidecek gibi duruyor.