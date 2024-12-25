Fenerbahçe U17’i 8-1 mağlup eden Galatasaray U-17’nin teknik direktörü Sedat Debreli: G.Saray camiasına armağan olsun!

Galatasaray, U17 Elit A Ligi 19. Hafta maçında sahasında Fenerbahçe ile karşı karşıya geldi. Metin Oktay Tesisleri'nde oynanan maçı sarı-kırmızılıalr 8-1'lik farklı bir skorla kazandı.

Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 10 ve 27. dakikalarda Arda Tagay, 31. dakikada Yusuf Dağhan Kahraman, 35 ve 52. dakikalarda Muhammed Arda Abir, 50. dakikada Abdullah Kolazlı, 64. dakikada Furkan Koçak ve 86. dakikada Yusuf Arda Özyurt kaydetti. Fenerbahçe'nin tek golü 78. dakikada Yasir Altuntaş attı.

SEDAT DEBRELİ'DEN GALİBİYET YORUMU!

Galatasaray U17 teknik direktörü Sedat Debreli; maç sonrasında şu ifadeleri kullandı:

"İNANÇ VE AZİMLE TARİH YAZDIK"

"Bugün sahada gösterdiğimiz mücadele, inanç ve azimle tarih yazdık. Bu galibiyet, yalnızca takımımızın değil, bu formaya gönül veren herkesin zaferidir. Oyuncularımız sahada her şeylerini ortaya koyarak birlik ve beraberliğin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gösterdi.

Hepinizin emeğine sağlık! Ancak unutmayalım ki bu, sadece bir adım. Büyük hedeflerimiz var ve yolumuz uzun. Bugün kazandık, ama yarından itibaren daha iyisi için çalışmaya devam edeceğiz.

Amacımız, sadece kazanmak değil; aynı zamanda milli takıma faydalı oyuncular yetiştirmek. Bu galibiyeti bize inanan ve destekleyen herkese armağan ediyoruz. Biz bir aileyiz ve birlikte çok daha büyük başarılara imza atacağız. Teşekkürler!"