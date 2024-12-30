Fenerbahçe’nin davasında yeni gelişme!

Fenerbahçe Spor Kulübü, 3 Temmuz kumpasında yaşadığı zararların giderilmesi adına açtığı 100 milyon Lira'sı manevi, 50 milyon Euro'su maddi (dava açtığı tarihte yaklaşık 1 milyar 756 milyon TL) olmak üzere tazminat talep ettiği davada yeni taleplerde bulundu.Talebi kabul eden mahkeme, spor kulüpleri başta olmak üzere birçok kurumla yazışma yapılmasına karar verdi.