Fenerbahçe’nin davasında yeni gelişme!

Fenerbahçe Spor Kulübü, 3 Temmuz kumpasında yaşadığı zararların giderilmesi adına açtığı 100 milyon Lira'sı manevi, 50 milyon Euro'su maddi (dava açtığı tarihte yaklaşık 1 milyar 756 milyon TL) olmak üzere tazminat talep ettiği davada yeni taleplerde bulundu. Sarı-lacivertliler, Şampiyonlar Ligi'ne gidemediği 2011-12 ve 2014-15 sezonları için toplamda ne kadar UEFA gelirinden mahrum kaldığının ortaya çıkarılması için Galatasaray, Trabzonspor ve Spor Toto Teşkilat Başkanlığı'na yazı yazılmasını istedi.
Talebi kabul eden mahkeme, spor kulüpleri başta olmak üzere birçok kurumla yazışma yapılmasına karar verdi.