Beşiktaş’ın Çaykur Rizespor maçı kamp kadrosu belli oldu

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Çaykur Rizespor ile yarın deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını, bugün yaptığı antrenmanla tamamladı. BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, Teknik Sorumlu Serdar Topraktepe yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşuları ve 5'e 2 çalışmasıyla başlayan idman, taktiksel çift kale maçla tamamlandı.

Karşılaşma öncesi Beşiktaş'ın Rizespor maçı kamp kadrosu açıklandı. Sakatlığını atlatan Ciro Immobile kadroda yer alırken, sakatlıkları devam eden Paulista ile Rashica forma giyemeyecek.