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Giriş Tarihi: 2.1.2025 16:53

Erencan Yardımcı, Hoffenheim’a geri döndü

Bundesliga ekibi Hoffenheim, sezon başında Sturm Graz’a kiraladığı 22 yaşındaki milli oyuncu Erencan Yardımcı’yı geri çağırdı.

DHA
Erencan Yardımcı, Hoffenheim’a geri döndü

Almanya Bundesliga ekiplerinden Hoffenheim, Erencan Yardımcı'yı yaz transfer döneminde 4 milyon Euro'ya kadrosuna katmış ve Avusturya temsilcisi Sturm Graz'a kiralık olarak göndermişti. Hoffenheim, Sturm Graz'da 14 maçta 3 gol, 2 asistlik performans gösteren 22 yaşındaki golcü oyuncunun kiralık süresinin sonlandırılarak kulübe geri döndüğünü açıkladı. Erencan Yardımcı, sezonun geri kalanında Hoffenheim forması giyecek.

Bundesliga'da 15 maçta 3 galibiyet, 5 beraberlik ve 7 mağlubiyet alarak 14 puan toplayan Hoffenheim, küme hattının bir basamak üstünde 15'inci sırada yer alıyor.

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Erencan Yardımcı, Hoffenheim’a geri döndü
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