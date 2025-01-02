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Giriş Tarihi: 2.1.2025 12:51 Son Güncelleme: 2.1.2025 12:52

Trent Alexander-Arnold dünya devine gidiyor!

Liverpool'un 26 yaşındaki İngiliz yıldızı Trent Alexander-Arnold, Real Madrid'e transfer olmaya hazırlanıyor. İspanyol devi, Trent ile ön muvakele imzalamak istiyor.

Trent Alexander-Arnold dünya devine gidiyor!

Bu sezon Premier Lig'de şampiyonluğa emin adımlarla ilerleyen Liverpool'da sözleşmesinin son senesinde olan İngiliz yıldız Trent Alexander-Arnold'ın durumu netleşiyor. Real Madrid'in kadrosuna katmasına kesin gözüyle bakılan oyuncu için transfer sürecinde adım adım sona geliniyor. İspanyol devi, 26 yaşındaki sağ bek oyuncusunu sözleşme imzalayarak kadrosuna katmayı hedefliyor.

Madrid kulübü, oyuncu ile prensipte anlaşıp, ön mukaveleyi imzalatmayı planlıyor. Alexander-Arnold, bu sezon Liverpool formasıyla 23 maçta görev aldı. İngiliz futbolcu, 2 gol ve 10 asistlik skor katkısı verdi.

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Trent Alexander-Arnold dünya devine gidiyor!
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