Trent Alexander-Arnold dünya devine gidiyor!

Bu sezon Premier Lig'de şampiyonluğa emin adımlarla ilerleyen Liverpool'da sözleşmesinin son senesinde olan İngiliz yıldız Trent Alexander-Arnold'ın durumu netleşiyor. Real Madrid'in kadrosuna katmasına kesin gözüyle bakılan oyuncu için transfer sürecinde adım adım sona geliniyor. İspanyol devi, 26 yaşındaki sağ bek oyuncusunu sözleşme imzalayarak kadrosuna katmayı hedefliyor.