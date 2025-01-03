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Giriş Tarihi: 3.1.2025 08:37

Inter, İtalya Süper Kupası’nda finale yükseldi!

İtalya Süper Kupası Yarı Final maçında Inter, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da oynanan maçta Atalanta'yı 2-0 mağlup ederek finale yükseldi.

DHA
Inter, İtalya Süper Kupası’nda finale yükseldi!

Inter ile Atalanta, İtalya Süper Kupası Yarı Final maçında Riyad'daki Kingdom Arena'da karşı karşıya geldi. Milli Futbolcu Hakan Çalhanoğlu, mücadeleye ilk 11'de başladı.

Daniele Chiffi'nin yönettiği maçın ilk yarısı 0-0 beraberlikte sonuçlandı. 2'nci yarıya hızlı başlayan Inter, Dumfries'in 49 ve 61'inci dakikalardaki golleriyle 2-0 öne geçmeyi başardı.

MILAN - JUVENTUS MAÇININ GALİBİYLE OYNAYACAK

Hakan Çalhanoğlu'nun 68'inci dakikada yerini Asllani'ye bıraktığı karşılaşmadan 2-0 galip ayrılan Inter, İtalya Kupası'nda adını finale yazdırdı. Inter'in finaldeki rakibi Milan-Juventus eşleşmesinin galibi olacak.

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Inter, İtalya Süper Kupası’nda finale yükseldi!
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