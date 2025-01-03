Var kayıtlarını canlı verelim

Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Ferhat Gündoğdu, yeni kurulacak Danışma Kurulu hakkında önemli bilgiler verdi. Gündemi meşgul eden Yabancı VAR hakemi için de konuşan Gündoğdu, TRT Spor'da şu açıklamaları yaptı: "Kulüpler Birliği toplantısında Danışma Kurulu üzerindeki yapılan çalışmayı anlattık ve kabul ettiler. Şu anda düğmeye basıldı. Almanya ve İngiltere'de görüşmeler yaptık. Danışma Kurulu olarak adlandırdığımız o geçiş sürecindeki işleri denetleyecek kişilerin ikisini Süper Lig kulüpleri, birini 1. Lig kulüpleri ve iki kişiyi de TFF belirleyecek. Toplamda 5 kişilik bir ekip olacak. Biz 20. hafta bu sistemin başlamasını önerdik."

ATAMALAR OTOMATIK OLACAK

"Danışma Kurulu'nun tavsiye niteliğinde karar verme görevleri olacak. Hedefimiz Danışma Kurulu, göreve başladıktan sonra atamaların otomatik yapılacağı bir sisteme geçmek. Şu anda biz elle atama yapıyoruz. Maçların önem sırasına göre, iyi gördüğümüz hakemleri önemli maçlara atıyoruz. Ancak bu sistem işlemiyor ve çok eleştiriliyor. Otomatik hakem atama sistemiyle her hakem her maça çıkacak ve tüm ön yargılar kırılacak."

YABANCI HAKEM KARARI TFF'DE

"Yabancı VAR hakemi için karar TFF'nin yönetim kurulunda. Şu anki düzende TFF Yabancı Hakem kararı alabilir. Ama yeni sistemde bunu Danışma Kurulu tavsiye edecek. Mesela 'Gol Çizgisi Teknolojisi kullanmak istiyoruz' diye önerecek kurul. MHK'nin talebiyle yönetim kuruluna gidecek. TFF Başkanı da zaten bu kararları onaylayacağını belirten açıklama yapmıştı. VAR kayıtlarının montaj olduğu iddialarına sadece gülüyorum. Her şeye siz bir şey bulabilirsiniz. Benim önerim hakem sahada incelemeye gittiğinde konuşmaları canlı olarak verelim. Bunu Danışma Kurulu'na önereceğim."