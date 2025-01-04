Okan Buruk’tan Ahmed Kutucu ve Berke Özer açıklaması! Transfer görüşmesi oldu mu?

'BU MAÇI KAZANACAĞIMIZ KADAR OYNADIK'

Şampiyonluk yolunda takımda stres olup olmadığı yönünde gelen soru üzerine Okan Buruk şöyle konuştu:

"Stres olmaması gerekiyor. Önde olan biziz. Rahatlık da olmaması gerekiyor. İkisinin arasında dengeyi bulmalıyız. Aynı ciddiyetle maçlara çıkmamız gerekiyor. 11 puana çıkarttık farkı. Amacımız maçlarımızı kazanmak, rakibimize bakmamak. Onların puan kaybetmesinden çok biz kazanıp yolumuza devam edeceğiz. Zor bir maçtı. Göztepe oynaması zor takımlardan birisi. Göztepe ile oynamak gerçekten zor. Championship maçı gibiydi. Top hep havadaydı. Yere indirince iyi işler yaptık. Bu maçı kazanacağımız kadar oynadık."

'HEM SAVUNMA İÇİN HEM DE HÜCUMDA FARKLI ROLLERİ OYNAYABİLECEK BİRİNİ ARIYORUZ'

Hem savunma hattına hem de hücum hattına takviye yapmak istediklerini söyleyen Okan Buruk, "İlkay herkesin isteyeceği kalitede bir oyuncu. İyi bir Galatasaraylı olduğunu biliyoruz. O da her zaman söylüyor. Bir gün Galatasaray forması giymesi bütün Galatasaraylıları sevindirir. Şu an Manchester City'de oynamaya devam ediyor. Büyük ihtimalle sezonu orada bitirecek. Orta saha deyince, bugün için Sara'nın performansı muhteşemdi. Çok iyi bir oyun ortaya koydu. Biz Icardi sakatlanınca o profile yakın yine hareketli hem kanatlarda hem merkezde kullanabileceğimiz bir oyuncu bakıyoruz. Transfer daha başlamadı. 12 Şubat'a kadar devam edecek. Elimdeki oyunculardan memnunum. Avrupa'daki başarı için, 3 kulvarda oynamak için genişle bir kadroya ihtiyacımız var. Bazen daraldığımızı hissedebiliyoruz. Hem savunma için hem de hücum da farklı rolleri oynayabilecek birini arıyoruz" diye konuştu.