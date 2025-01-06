İlkay Aslan olacak!

G.Saraylı olduğunu ve bir gün sarı-kırmızılı formayı giyeceğini sık sık yineleyen İlkay Gündoğan yeniden Aslan'ın radarında. Manchester City'ye geri dönen 34 yaşındaki orta saha, 25 maçta 2 gol ve 1 asistle oynarken kötü durumda olan İngiliz ekibinden sezon sonu yerine ara transferde ayrılmak istiyor. İngiliz basınına göre; G.Saray yönetimi ile temas kuran oyuncu, bonservisini bedelsiz olarak alabilirse sezonun ikinci yarısında G.Saray forması giyebilir. Okan Buruk'un da çok istediği oyuncu ile prensip anlaşmasına varan G.Saray, İlkay'ın M.City ile yapacağı görüşmeyi bekliyor.M.City'den vergilerle birlikte yıllık toplam 11.6 milyon Pound (509 milyon TL) alan İlkay'ın kontratı sezon sonu bitiyor.