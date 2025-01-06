Şimdi moda Osimhen&Yunus

Zirveyi domine eden G.Saray, son iki sezonda elde edilen şampiyonlukların başrollerinde yer alan Kerem Aktürkoğlu ile Mauro İcardi'yi kaybedişinin eksikliğini hissetmiyor. Milli futbolcu, 12 milyon Euro bonservisle Benfica'ya satılırken
Arjantinli santrfor, 7 Kasım'daki Tottenham maçında sezonu kapattı. Kiralık gittiği Leicester City'den güçlü dönen Yunus, son 4 maçta 4 gol-5 asistiyle skor katkısını 16'ya (11 gol-5 asist)
çıkardı.
VİCTOR OSİMHEN DE FLORYA'NIN SUYUNDAN İÇTİ!
Sezonun en flaş transferi olan Victor Osimhen de 7 maçta yan yana oynadığı İcardi sonrası fırtına gibi esti. Enerjisiyle takımın patlayıcı gücü olan Napoli'den kiralanan Nijeryalı santrfor, 13 gol-4 asistle ileri uçta omuzlarına yüklenen sorumluluğun üstesinden geldi.
Aslan'a büyük bir aidiyet duygusu taşıyan oyuncu, kendisine gelen teklifleri 'Sezonu Galatasaray'da tamamlayacağım' diyerek reddediyor. Süper Lig'de 13 gole (10 gol-3 asist) olan etkisiyle tabelayı en fazla değiştiren isimler arasında yer alıyor.