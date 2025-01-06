Şimdi moda Osimhen&Yunus

Zirveyi domine eden G.Saray, son iki sezonda elde edilen şampiyonlukların başrollerinde yer alan Kerem Aktürkoğlu ile Mauro İcardi'yi kaybedişinin eksikliğini hissetmiyor. Milli futbolcu,Arjantinli santrfor, 7 Kasım'daki Tottenham maçında sezonu kapattı. Kiralık gittiği Leicester City'den güçlü dönen Yunus, son 4 maçta 4 gol-5 asistiyle skor katkısını 16'yaçıkardı.Sezonun en flaş transferi olan Victor Osimhen de 7 maçta yan yana oynadığı İcardi sonrası fırtına gibi esti.Aslan'a büyük bir aidiyet duygusu taşıyan oyuncu, kendisine gelen teklifleri 'Sezonu Galatasaray'da tamamlayacağım' diyerek reddediyor.