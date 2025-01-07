Eryaman’da kazanan çıkmadı

Trendyol 1. Lig ekibi MKE Ankaragücü, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu ilk maçında Nesine 2. Lig ekibi İskenderunspor ile karşı karşıya geldi.
Karşılıklı gollerle 1-1 tamamlanan mücadelede puanlar paylaşıldı.
45. dakikada MKE Ankaragücü öne geçti. Konuk ekibin savunmadan uzaklaştıramadığı top ceza yayının üzerinde Varga'nın önünde kaldı. Varga'nın sert şutunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-0.
Maçın ilk yarısını MKE Ankaragücü, Kevin Varga'nın golüyle 1-0 önde tamamladı.
79. dakikada konuk ekip beraberliği sağladı. Ceza sahasının sağında topla buluşan Mehmet Manış'ın şutunda meşin yuvarlak, kaleci Görkem Cihan'dan döndü. Kaleciden dönen topu altıpasın içinde tamamlayan Muhammet Beşir, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-1.
Kalan sürede başka gol olmadı ve karşılaşma 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.
Öte yandan MKE Ankaragücü'nde Schulz, maçın 83. dakikasında sakatlanarak oyuna devam edemedi. Oyuncu değişikliği hakkı kalmayan sarı-lacivertliler, maçın kalan bölümünü 10 kişi tamamladı.
Stat: Eryaman
Hakemler: İlker Yasin Avcı, Mücahid Adem Çelebi, Çağrı Yıldırım
MKE Ankaragücü: Görkem Cihan, Hayrullah Bilazer (Dk. 46 Kitsiou-Dk. 77 Osman Çelik), Mesut Emre Kesik, Diogo Aleksis Özçakmak (Dk. 46 İsmail Çokçalış), Schulz, Ali Kaan Güneren (Dk. 62 Saponara), Rotariu, Cem Tuna Türkmen, Hasan Nazarov, Varga (Dk. 62 Cephas), Dadashov
İskenderunspor: Onur Can Özdemir, Erbay Eker, Kadir Turhan, Ulaş Zengin, Ender Gör (Dk. 9 Ömer Gür), Turan Tuzlacık, Mahmut Bilir (Dk. 60 Kerem Kurşun), Serdarcan Eralp, Khalil, Mehmet Manış, Muhammet Beşir