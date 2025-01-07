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Giriş Tarihi: 7.1.2025 11:28

Trabzonspor'un kupa yolcuğu başlıyor

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu ilk maçında yarın Corendon Alanyaspor'u konuk edecek Trabzonspor, kupayı 10. kez müzesine getirme mücadelesi verecek.

AA
Trabzonspor’un kupa yolcuğu başlıyor

En son 2019-2020 sezonunda yarınki rakibi Alanyaspor'u finalde 2-0 yenerek mutlu sona ulaşan bordo-mavililer, 4 sezon aradan sonra yeniden bu başarışı tekrarlamaya çalışacak.

Türkiye Kupası'nda lige ilk çıktığı 1974-1975 sezonunda final oynama başarısı gösteren Karadeniz ekibi, toplam 16 final karşılaşmasının 9'unu kazanma başarısı gösterdi.

Karadeniz ekibi, ikişer kez Beşiktaş ve Gençlerbirliği, birer kez de Galatasaray, Bursaspor, Adana Demirspor, Fenerbahçe ve Alanyaspor karşısında Türkiye Kupası şampiyonluğuna uzandı.

İlk kez 1976-1977 sezonunda Beşiktaş karşısında kupayı elde eden Karadeniz ekibi, 1977-1978'de Adana Demirspor, 1983-1984'te Beşiktaş, 1991-1992'de Bursaspor, 1994-1995'te Galatasaray, 2002-2003 ve 2003-2004'te Gençlerbirliği, 2009-2010'da Fenerbahçe, 2019-2020 sezonunda da Alanyaspor karşısında finali kazanarak kupayı müzesine götürdü.

Geçen yıl final oynamıştı

Geçen sezon Ziraat Türkiye Kupası'nda finale kadar yükselme başarısı gösteren Trabzonspor, finalde Beşiktaş'a Atatürk Olimpiyat Stadı'nda 3-2 mağlup oldu.

Karadeniz ekibi, tarihinde 16. kez oynadığı finalde siyah-beyazlılar karşısında aldığı bu yenilgiyle 10. kez kupayı müzesine getirme fırsatını değerlendiremedi.

Trabzonspor'un oynadığı final maçları

Trabzonspor'un 16 kez oynadığı Türkiye Kupası finallerinde aldığı sonuçlar şöyle:

Sezon Şampiyon Finalist İlk maç Rövanş
1974-75 Beşiktaş Trabzonspor 0-1 2-0
1975-76 Galatasaray Trabzonspor 0-1 1-0 (5-4 pen)
1976-77 Trabzonspor Beşiktaş 1-0 0-0
1977-78 Trabzonspor Adana Demirspor 3-0 0-0
1983-84 Trabzonspor Beşiktaş 2-0
1984-85 Galatasaray Trabzonspor 2-1 0-0
1989-90 Beşiktaş Trabzonspor 2-0
1991-92 Trabzonspor Bursaspor 0-3 5-1
1994-95 Trabzonspor Galatasaray 3-2 1-0
1996-97 Kocaelispor Trabzonspor 1-1 1-0
2002-03 Trabzonspor Gençlerbirliği 3-1
2003-04 Trabzonspor Gençlerbirliği 4-0
2009-10 Trabzonspor Fenerbahçe 3-1
2012-13 Fenerbahçe Trabzonspor 1-0
2019-20 Trabzonspor Alanyaspor 2-0
2023-24 Beşiktaş Trabzonspor 3-2

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Trabzonspor'un kupa yolcuğu başlıyor
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