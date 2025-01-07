Yabancı VAR geri döndü

Uzun
zamandır futbol gündemini meşgul eden hakem tartışmaları için Futbol Federasyonu radikal bir karar aldı. Özellikle VAR'daki hatalar üzerine Kulüpler Birliği'nin bastırmasıyla TFF, VAR odasına yabancı hakem getirmeyi kabul etti. Son yapılan Kulüpler Birliği toplantısında, hayata geçecek olan Danışma Kurulu'na 5 kişilik ekip için çalışmalar başlarken yabancı VAR konusu da masaya yatırılmıştı.
Başta G.Saray, F.Bahçe, Beşiktaş ve Trabzon olmak üzere bütün kulüplerin destek vermesiyle TFF'ye resmi başvuru yapıldı. Daha önceki açıklamasında "Ben görevde olduğum sürece yabancı hakem getirmem"
diyen TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, ayyuka çıkan hatalar üzerine geri adım atarak
kulüplerin isteğine razı geldi. Resmi duyuru yarın yapılacak. Böylece geçen sezonun son haftalarında olduğu gibi Süper Lig'de VAR'da yabancı hakemler görev yapacak. İlk etapta geçen sene gelen hakemler çağrılacak. 32. haftada Portekiz'den Andre Narciso
, Karagümrük-F.Bahçe; Fabio Melo
ise Alanyaspor-G.Saray maçlarında VAR odasına girmişti. Önce 4 büyüklerin maçlarında uygulanacak, daha sonra diğer müsabakalara yayılacak. Danışma Kurulu'nun 20. hafta itibarıyla MHK ile yapacağı çalışmalarda kritik maçlarda orta hakemin de yabancı olabileceği
gündeme gelecek.