Yabancı VAR geri döndü

zamandır futbol gündemini meşgul eden hakem tartışmaları için Futbol Federasyonu radikal bir karar aldı. Özellikle VAR'daki hatalar üzerine Kulüpler Birliği'nin bastırmasıyla TFF, VAR odasına yabancı hakem getirmeyi kabul etti. Son yapılan Kulüpler Birliği toplantısında, hayata geçecek olan Danışma Kurulu'na 5 kişilik ekip için çalışmalar başlarkenBaşta G.Saray, F.Bahçe, Beşiktaş ve Trabzon olmak üzere bütün kulüplerin destek vermesiyle TFF'ye resmi başvuru yapıldı. Daha önceki açıklamasındadiyen TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, ayyuka çıkan hatalar üzerinekulüplerin isteğine razı geldi. Resmi duyuru yarın yapılacak. Böylece geçen sezonun son haftalarında olduğu gibi Süper Lig'de VAR'da yabancı hakemler görev yapacak. İlk etapta geçen sene gelen hakemler çağrılacak. 32. haftada Portekiz'den, Karagümrük-F.Bahçe;ise Alanyaspor-G.Saray maçlarında VAR odasına girmişti. Önce 4 büyüklerin maçlarında uygulanacak, daha sonra diğer müsabakalara yayılacak. Danışma Kurulu'nun 20. hafta itibarıyla MHK ile yapacağı çalışmalarda kritik maçlardagündeme gelecek.