Ziraat Türkiye Kupası’nda grup heyecanı başlıyor! İşte günün maçları...

Turkuvaz Medya'nın yayıncısı olduğu Ziraat Türkiye Kupası'nın grup aşamasında ilk hafta maçları, bugün oynanacak 4 karşılaşma ile başlayacak. Sivasspor- Beşiktaş maçının dışındaki 3 mücadele de A Spor'dan naklen ekranlara gelecek.

GÜNÜN PROGRAMI

A Grubu

13.00 MKE Ankaragücü-İskenderunspor A Spor-Canlı

15.30 Fatih Karagümrük-Çaykur Rizespor A Spor-Canlı

D Grubu

19.00 Sivasspor-Beşiktaş ATV-Canlı

21.00 Antalyaspor-Kocaelispor A Spor-Canlı