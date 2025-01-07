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Giriş Tarihi: 7.1.2025 12:26

Ziraat Türkiye Kupası'nda grup heyecanı başlıyor! İşte günün maçları...

Ziraat Türkiye Kupası'nda grup aşaması heyecanı başlıyor. Günün en zorlu maçına Sivasspor ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek. A Spor ekranlarından yayınlanacak maçların programı belli oldu...

Ziraat Türkiye Kupası’nda grup heyecanı başlıyor! İşte günün maçları...

Süper Lig'de zirvenin 20 puan gerisine düşen Beşiktaş, geçen sezon şampiyon olduğu Ziraat Türkiye Kupası'nda D Grubu ilk maçında bugün deplasmanda Net Global Sivasspor ile karşılaşacak.

BEŞİKTAŞ'TA 3 OYUNCU KADRODA YOK

4 Eylül Stadı'nda oynanacak müsabaka 19.00'da başlayacak ve ATV'den yayınlanacak. Siyah-beyazlılarda sakatlıkları bulanan Paulista, Tayyip Talha, Necip ile uyluk arka adalesinde artmış risk saptanan Al-Musrati kadroya alınmadı.

Turkuvaz Medya'nın yayıncısı olduğu Ziraat Türkiye Kupası'nın grup aşamasında ilk hafta maçları, bugün oynanacak 4 karşılaşma ile başlayacak. Sivasspor- Beşiktaş maçının dışındaki 3 mücadele de A Spor'dan naklen ekranlara gelecek.

GÜNÜN PROGRAMI

A Grubu
13.00 MKE Ankaragücü-İskenderunspor A Spor-Canlı
15.30 Fatih Karagümrük-Çaykur Rizespor A Spor-Canlı
D Grubu
19.00 Sivasspor-Beşiktaş ATV-Canlı
21.00 Antalyaspor-Kocaelispor A Spor-Canlı

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Ziraat Türkiye Kupası'nda grup heyecanı başlıyor! İşte günün maçları...
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