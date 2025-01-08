Son dakika: Fenerbahçe, Türkiye Kupası’na katılma kararı aldı

"SONUNA KADAR SAVAŞACAĞIZ"

Ali Koç: "Bizim şampiyonluk şansımız var. Zorlaştı mı? Evet ama biz inanıyoruz, sonuna kadar savaşacağız. Yeter ki 10 senedir en tepede 1 puan farkla yer alıp da şampiyon olamamış takıma karşı, diğerinin 5 kere şampiyon olmasını sağlayan düzen başka bir yöntem bulmasın."

TRANSFER AÇIKLAMASI

Ali Koç: "3 tane olmazsa olmaz ihtiyacımız var. 2 stoper, 1 de sol bek. Başka nokta atış planlarımız da var. O da elimizdeki oyuncuları çıkarmakla bağlantılı."