Son dakika: Fenerbahçe, Türkiye Kupası’na katılma kararı aldı

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, sarı-lacivertli futbol takımının Ziraat Türkiye Kupası'na katılacağını açıkladı.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: "Atılan adımlara karşı yapıcı olmayı tercih ediyoruz. Türkiye Kupası'na katılma kararımızı veriyoruz. U-19'la değil, hocamızın uygun göreceği bir kadroyla sahada olacağız. İş korktuğumuz gibi terse dönerse çekilme hakkımız her zaman vardır."
"TÜRKİYE KUPASI KARARINI FUTBOLCULAR BİLİYOR MUYDU?"
Ali Koç: "Bizim arkadaşlar çalışmıyor muydu Samandıra'da. Bu kararı 3 hafta önce vermekle şimdi vermek arasında ne değişir! Futbolcularımızın haberi şu andan itibaren oldu."
"YABANCI VAR KARARI OLMASA KATILMAYACAKTIK"
Ali Koç: "Hocayı dün çağırdık, böyle olursa böyle, şöyle olursa şöyle. Yabancı VAR kararı çıkmasa katılmayacaktık. Haftaya açıklayacağız deseler yine çıkmayacaktık. Daha bitmedi. Orada ayıklanması gereken adamlar var. Küçük küçük adımlar ama hepsi doğru istikamette. Daha düne kadar çaycı alınırken bile o sisteme göre alınıyordu, çaycı ya!"
"SONUNA KADAR SAVAŞACAĞIZ"
Ali Koç: "Bizim şampiyonluk şansımız var. Zorlaştı mı? Evet ama biz inanıyoruz, sonuna kadar savaşacağız. Yeter ki 10 senedir en tepede 1 puan farkla yer alıp da şampiyon olamamış takıma karşı, diğerinin 5 kere şampiyon olmasını sağlayan düzen başka bir yöntem bulmasın."
TRANSFER AÇIKLAMASI
Ali Koç: "3 tane olmazsa olmaz ihtiyacımız var. 2 stoper, 1 de sol bek. Başka nokta atış planlarımız da var. O da elimizdeki oyuncuları çıkarmakla bağlantılı."