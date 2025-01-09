Bodrum FK Asbaşkanı Polat’tan Beşiktaş maçı öncesi hakem açıklaması!

Sipay Bodrum FK Asbaşkanı Selahattin Polat, "hakem hataları ve transfer çalışmalarına" dair açıklamalarda bulundu.

Polat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 11 Ocak Cumartesi günü deplasmanda oynayacakları Beşiktaş karşılaşmayla ilgili hakem kararlarına dikkati çekti.

"ADİL BİR YÖNETİM GÖRMEK İSTİYORUZ"

Polat, "Son haftalarda yaşanan hakem hataları takımı olumsuz etkiledi. Adil bir yönetim görmek istiyoruz. Takımımızın mücadelesi ve azmi ortada, ama sahada eşit koşullarda yarışmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

"DOĞRU İSİMLERİ KADROMUZA KATACAĞIZ"

Transfer çalışmalarının sürdüğünü de belirten Polat, "Ligdeki hedefler doğrultusunda doğru oyuncuları kadroya katmak için yoğun bir çaba içindeyiz. Transfer konusunda çalışmalarımız sürüyor. Ligdeki hedeflerimiz doğrultusunda takıma katkı sağlayacak doğru isimleri kadromuza katacağız. Taraftarlarımızın desteğiyle bu süreçleri başarıyla atlatacağımıza inanıyorum." değerlendirmesini yaptı.