Terim kaybetti, Merih güldü

Suudi Arabistan Pro Ligi'nin 14. haftasında Fatih Terim'in ekibi Al Shabab, Merih Demiral'ın formasını giydiği Al Ahli'ye konuk oldu. Al Shabab, tecrübeli çalıştırıcı yönetimindeki ilk lig maçını 3-2 kaybetti. Karşılaşmaya hızlı başlayan ev sahibi takım, ilk 13 dakikada Ivan Toney ve Gabri Veiga'nın golleriyle 2-0 öne geçti. 48'de Saad Yaslam, Al Ahli adına tabelayı 3-0 yaptı.

İlk yarıda bir topu çizgiden çıkaran milli oyuncu Merih, 72'de kendi ağlarını vurunca Al Shabab farkı ikiye indirdi. Konuk takım 90+5'te Aljuwayr ile bir gol daha bulsa da bu yetmedi ve karşılaşmadan 3-2 yenik ayrıldı. Ligdeki galibiyet hasretini 4 maça çıkaran Terim'in ekibi 23 puanda kaldı. Son 5 maçını da kazanan Al-Ahli ise puanını 26'ya çıkardı.