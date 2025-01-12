Hasta ayağa kalktı

Beşiktaş'ın yıldız ismi Ciro Immobile, 4 maç aradan sonra golle buluştu. En son 2 Aralık 2024 tarihinde oynanan ve 1-1 beraberlikle biten Hatayspor karşılaşmasında ağları havalandıran İtalyan futbolcu böylece 41 günlük suskunluğuna son vermiş oldu. Ligdeki 10. golüne imza atan Immobile, Süper Kupa ve Avrupa Ligi ile birlikte 14 kez ağları sarstı.Beşiktaş formasıyla 21 maça çıkan Cher Ndour, ilk golünü kaydetti. 4-2 kazanılan Antalyaspor karşılaşmasında ve 2-1 kaybedilen Galatasaray derbisinde asisti olan Senegal asıllı İtalyan futbolcu, skora toplamda 3 kez katkı sağladı.Sezona fırtına gibi başlayan ancak sonrasında performansı tartışmalara neden olan Rafa Silva, yavaş yavaş toparlanıyor. Türkiye Kupası'nda Beşiktaş'ı galibiyete taşıyan golü kaydeden Portekizli yıldız, dün de Süper Lig'deki ilk asistine imza attı.Maçın 64. dakikasında Taylan Antalyalı ceza sahası içerisinde şutunu çekti. Topu kaleci Mert Günok güçlükle çeldi. Uduokhai, Taylan'ın vuruşundan sonra ayağına bastı. VAR, hakem Mehmet Türkmen'e pozisyonu izlemesini tavsiye etti. Ekran başına giden Türkmen, yaptığı inceleme sonrası oyunu devam ettirdi. Bodrumlu futbolcular uzun süre penaltı itirazında bulundu.Immobile'nin golü öncesi 19 isabetli pas yapan Beşiktaş, bu sezon Süper Lig'de attığı bir golden önceki en yüksek pas sayısına ulaştı.Beşiktaş'ın Bodrum karşısında bulduğu ilk iki isabetli şut golle sonuçlandı.Bodrum FK'yı 2-1 yenen Beşiktaş, Süper Lig tarihinde rakip olduğu 76 takımın 75'ini mağlup etti (Pendikspor hariç).Süper Lig'de Beşiktaş'ın başında çıktığı ilk iç saha maçını kaybeden Serdar Topraktepe (1-3 vs Kasımpaşa), daha sonraki altı karşılaşmada mağlubiyet yaşamadı (4G, 2B)