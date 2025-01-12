TFF harcama limitlerini açıkladı!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Süper Lig takımları için 2. transfer ve tescil dönemi harcama limitlerini açıkladı.TFF'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Kulüp Lisans Kurulu, 2024-2025 Sezonu Süper Lig Takım Harcama Limitleri'ni ikinci transfer ve tescil dönemi ile ilgili olarak belirlendiği belirtildi.

30 Aralık 2022 tarihinde yürürlüğe giren Kulüp Lisans ve Finansal Sürdürülebilirlik Talimatı'nın 121. maddesi kapsamında Süper Lig Takım Harcama Limitleri şu şekilde hesaplandı:

Fenerbahçe: 2.381.740.752 TL

Galatasaray: 2.293.888.055 TL

Beşiktaş: 1.195.663.318 TL

%30 sapma dahil