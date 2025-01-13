İstanbul’un tek hakimi

İstanbul takımlarına karşı Okan Buruk'un G.Saray'ının hakimiyeti sürüyor. 2022-23'te görevi devralan Buruk ile kendi şehrinin ekipleri ile 33 kez karşı karşıya gelen sarı-kırmızılılar, 27 kez kazandı, 4 beraberlik ve 2 yenilgi ile 85 puan toplayıp bu takımlar arasında en çok

29 SEZONLUK REKOR

18 maçı geride bırakan G.Saray, 51 gol atarak 1996-97 sezonu ile aynı sayıya ulaştı. Cimbom, 1996-97'de Fatih Terim yönetiminde şampiyonluk kupasını kaldırmıştı.

AVRUPA'DA ZİRVEDE

Avrupa'nın 10 büyük liginin bu sezonki verileri baz alındığında G.Saray, deplasman başarısı ile zirvede. Sarı-kırmızılılar bu sezon 8 dış saha mücadelesini de kazanmayı başardı.