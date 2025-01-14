Fenerbahçe, ara transfer dönemi için gaza basıyor

Teknik direktör Jose Mourinho'nun isteği doğrultusunda transfer çalışmalarında gaza basan sarı-lacivertlilerde öncelik stoper. Son olarak dün Konyaspor'u deplasmanda 3-2 mağlup eden Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho transfer konusunda önceliklerinin stoper olduğunu ifade etti. Sezon içinde 2 stoper oyuncusunu kaybettiğini söyleyen Portekizli teknik adam, "2 stoperimizi kaybettik ve bunlar uzun sakatlıklar. O pozisyonda eksiğimiz var ve önümüzde oynamamız gereken çok fazla maç var. En erken şekilde bir pozisyon seçebilseydim, bu oyuncu stoper olurdu" dedi.

Geçtiğimiz günlerde düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, 2 stoper, 1 sol bek ve oyuncu gönderdikleri takdirde fırsat transferleri yapacaklarını dile getirmişti.

Portekizli teknik adamın ligin ikinci devresinde 3'lü oyun sistemine geçmesi bekleniyor. 3'lü dizilişte oynayabilen profilde stoper arayan sarı-lacivertlilerde transfer çalışmaları hızlı şekilde devam ediyor. Jaka Bijol, Mario Hermoso, Koki Machida, Tuta ve Diego Carlos'u listesinde bulunduran Fenerbahçe, bu mevkiye en hızlı şekilde 2 takviye yapmak ve ligin ikinci yarısının ilk haftalarına yetiştirmek istiyor.

Öte yandan Fenerbahçe'nin sezon başı Al-Ahli'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Allan Saint-Maximin, 61 yaşındaki teknik adamın gözünden düştü. Ligin ikinci yarısında farklı formasyon ile oynamayı düşünen Jose Mourinho, Allan Saint-Maximin'i ana planda düşünmüyor. Sarı-lacivertliler uygun şartların oluşması durumunda 27 yaşındaki kanat oyuncusunun kiralık sözleşmesini feshedip yabancı sayısında yer açmak istiyor.