İşte merak edilen VAR konuşması

19. haftanın VAR kayıtları açıklandı. Beşiktaş'ın 2-1 kazandığı Bodrum FK maçının 62. dakikasında VAR monitörüne gitmesine rağmen bir pozisyonda hakem kararını değiştirmemiş ve penaltı vermemişti.orta hakem Mehmet Türkmen ve VAR'daki Erkan Engin'in konuşmaları şu şekilde: VAR: Potansiyel penaltı için sahada inceleme öneriyorum. Hakem: Evet. Burada savunma oyuncusunun, hücum oyuncusunun ayağına bastığını görüyorum. Taylan şutu çekmiş.Kaçınılmaz bir temas olarak basıyor. Hakem atışıyla oyunu başlatacağım. VAR: Kaçınılmaz bir temas ama topla bilerek oynadıktan sonra oluyor. Bunu da düşün, karar senin.