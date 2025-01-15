İşte merak edilen VAR konuşması

Süper Lig'de
19. haftanın VAR kayıtları açıklandı. Beşiktaş'ın 2-1 kazandığı Bodrum FK maçının 62. dakikasında VAR monitörüne gitmesine rağmen bir pozisyonda hakem kararını değiştirmemiş ve penaltı vermemişti. Ceza sahası içinde Uduokhai'nin, Bodrum FK futbolcusu Taylan'ın ayağına bastığı pozisyonla ilgili
orta hakem Mehmet Türkmen ve VAR'daki Erkan Engin'in konuşmaları şu şekilde: VAR: Potansiyel penaltı için sahada inceleme öneriyorum. Hakem: Evet. Burada savunma oyuncusunun, hücum oyuncusunun ayağına bastığını görüyorum. Taylan şutu çekmiş. Hocam 14 numaralı savunma oyuncusu, hücum oyuncusunun ayağına basıyor, görüyorum. Fakat oyuncunun şutunu etkilediğini düşünmüyorum ve kontrolsüz bir basma olduğunu düşünmüyorum bunun.
Kaçınılmaz bir temas olarak basıyor. Hakem atışıyla oyunu başlatacağım. VAR: Kaçınılmaz bir temas ama topla bilerek oynadıktan sonra oluyor. Bunu da düşün, karar senin.