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Giriş Tarihi: 16.1.2025 15:36

Eyüpspor’da Mustafa Hekimoğlu listede!

Süper Lig'in flaş ekiplerinden Eyüpspor, transfer çalışmaları kapsamında Beşiktaş’ın genç golcüsü Mustafa Hekimoğlu’nu listesine dahil etti.

DHA
Eyüpspor’da Mustafa Hekimoğlu listede!

Süper Lig'in ilk yarısını 30 puanla 5'inci sırada bitiren Eyüpspor, transfer çalışmalarına hız verdi.

Göztepe'den Yalçın Kayhan'ı kadrosuna katan eflatun-sarılı ekip, Trabzonspor ile sözleşmesini fesheden Enis Bardhi'ye teklif yaptı. Ancak Kuzey Makedonyalı futbolcu ile anlaşma sağlanamadı. İstanbul ekibi, orta alana en az 1 takviye daha yapmayı planlıyor.

MUSTAFA HEKİMOĞLU LİSTEDE

Daha önce Galatasaray'dan Erencan Yardımcı'yı kadrosuna katıp, parlatarak Almanya Bundesliga ekiplerinden Hoffenheim'a gönderen Eyüpspor, Beşiktaş'ın genç golcüsü Mustafa Hekimoğlu'nu da takipte.

TEKLİF YAPILACAK

Eflatun-sarılılar, 17 yaşındaki genç golcüyü kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor. Şu ana kadar Beşiktaş'a resmi olarak teklif yapmayan Eyüpspor'un önümüzdeki günlerde siyah-beyazlılara teklifi iletmesi bekleniyor.

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Eyüpspor’da Mustafa Hekimoğlu listede!
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