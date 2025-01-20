Boluspor, 90+2’de Jefferson ile güldü

Trendyol 1. Lig'de son haftalarda çıkışa geçen ve play-off mücadelesi veren Boluspor, deplasmanda konuk olduğu Iğdır FK'yı son dakikalarda devirdi: 1-0. İlk devresi golsüz geçilen maçta kırmızı-beyazlı takıma 3 puanı 90+2. dakikada Jefferson getirdi.
Brezilyalı orta saha bu sezon 6'ncı golünü kaydetti. Ligde son 3 karşılaşmadan galibiyetle ayrılan Boluspor, puanını 31'e yükseltti.
Son üç maçını kaybeden Iğdır FK 25 puanda kaldı. Diğer sonuçlar: Keçiörengücü- Sakaryaspor: 2-3, Pendik- Yeni Malatya: 4-0, Manisa FK-İstanbulspor: 0-1.