Boluspor, 90+2’de Jefferson ile güldü

Trendyol 1. Lig'de son haftalarda çıkışa geçen ve play-off mücadelesi veren Boluspor, deplasmanda konuk olduğu Iğdır FK'yı son dakikalarda devirdi: 1-0.Brezilyalı orta saha bu sezon 6'ncı golünü kaydetti.Son üç maçını kaybeden Iğdır FK 25 puanda kaldı. Diğer sonuçlar: Keçiörengücü- Sakaryaspor: 2-3, Pendik- Yeni Malatya: 4-0, Manisa FK-İstanbulspor: 0-1.