Ernesto Valverde: "Kazanmak için elimizden geleni yapacağız"

UEFA Avrupa Ligi'nin 7'nci haftasında İspanyol Athletic Bilbao, yarın saat 18.30'da Beşiktaş'la İstanbul'da karşılaşacak. Athletic Bilbao Teknik Direktörü Ernesto Valverde maç öncesi basın toplantısına Bolu'da yaşanan otel yangını nedeniyle Türkiye'ye başsağlığı dileyerek başladı.

Valverde, "Beşiktaş büyük bir rakip. Kazanmaya çalışacağız. Rakibimiz elinden geleni yapacak. Karşımızda zor bir takım olacak. Biz de motiveyiz. Kazanmak için elimizden geleni yapacağız. Türkiye'de atmosfer her takım için zor. Daha önce Galatasaray'a karşı da oynamıştım. O deplasman da çok zordu. Böyle maçlarda konuk ekip olarak kazanmak için her şeyi yaparsınız" şeklinde konuştu.

"ÇOK TEHLİKELİ BİR TAKIMA KARŞI OYNAYACAĞIZ"

Beşiktaş'ın kaliteli oyunculara sahip olduğunun altını çizen İspanyol teknik adam, "Teknik direktör değişikliğinin ardından her takım reaksiyon veriyor. Takım aynı, kaliteli oyuncuları var. Sonuca etki edebiliyorlar. Kazanmak için ellerinden geleni yapacaklar. Sahalarında oynayacaklar. Çok tehlikeli bir takıma karşı oynayacağız. Maça nasıl başlarız kestiremiyoruz. Beşiktaş'ın da kararlı oyuncuları var. Ciro Immobile, Rafa Silva ve Gedson Fernandes gibi skora etki eden tecrübeli oyuncuları var. Bizim için çok önemli bir maç. Direkt çeyrek finale kalmak istiyoruz. Çeyrek finali henüz garantilemedik. Hesaplamalar yapılabilir, 1 puan da yetebilir. Bizim için önemli olan elimizden geleni yapıp elemeleri geçmek" ifadelerini kullandı.

"MAÇTA NELER OLUR KESTİREMEYİZ"

Valverde, "Hesaplama yaparsak zorlanabiliyoruz. Hesaplamalara gerek yok. Yarın ki maçta 3 puan almak hedefimiz. Başka bir şey düşünemiyoruz. Teknik direktör değişikliğinin ardından daha motive olacaklar. Taraftarlar da daha motive olacak. Biz de buna karşı reaksiyon vermeliyiz. Sonuç bizim için daha önemli. Maçta neler olur kestiremeyiz. Maçtan sonra önde olmak daha önemli. Fenerbahçe'ye karşı da iyi başladık. Orada da tutkulu taraftarlar vardı. Oyunculara odaklandık. Son oynadıkları Samsunspor maçını izledim. Ole Gunnar Solskjaer stili olan bir teknik direktör. Değişiklikler olacaktır. Bunu tahmin etmek zordur. Önemli olan nasıl reaksiyon verdiğimiz" diye konuştu.

"FİNALE ULAŞMAK İÇİN BİR HAYALİMİZ VAR"

UEFA Avrupa Ligi finali, finale kalırlarsa kendi sahalarında oynayacak olmalarını değerlendiren Tecrübeli teknik adam sözlerin şöyle tamamladı:

"Tüm takımlar bunun için oynuyor. Biz de final için oynuyoruz. Finale ulaşmak için tabii ki hayalimiz var. Herkesin hayali var. Biz tabii ki finali düşünmüyoruz. Bir sonraki maç olan Beşiktaş maçını düşünüyoruz. Bizim de finale ulaşmak için bir hayalimiz var"

GORKA GURUZETA: HEDEFİMİZ YARIN GALİBİYET ALMAK

Yarın kazanmak istediklerini söyleyen Gorka Guruzeta, "Zor bir maç olacak. 3 puan için geldik. Hedefimiz yarın galibiyet almak. İyi maçlar oynadık. 16 puan topladık ve yarın kazanıp haftaya oynanacak maçta umarım büyük bir avantaja sahip oluruz. Yarın zor bir maç olacak. Yeni teknik direktörlerinin istediklerini göstermek için oyuncular elinden geleni yapacaklar" dedi.

"UMARIM ŞANS BULABİLİRİM"

Beşiktaş'ın iyi bir takım olduğunu vurgulayan Guruzeta, "Teknik direktör değişikliğinin onları iyi etkileyeceğini düşünüyoruz. Çok iyi bir takımları var. İstanbul'a son geldiğimiz gibi kazanmak ve iyi bir takım gibi mücadele ederek kazanmak istiyoruz. Geniş bir kadroya sahibiz. Üç günde bir maç oynuyoruz. Rotasyon önemli. Ben de şanslar buluyorum. Umarım yarın da şans bulabilirim. Şu an için iyi bir durumdayım ve bunu daha da ileri götürmek istiyorum. Kendimi iyi hissediyorum. Takımıma daha fazla katkı sağlamak istiyorum. Takımıma katkı sağlamak için daha fazla çalışacağım" ifadelerini kullandı.

Guruzeta sözlerini şu şekilde noktaladı:

"Kupadan sonra ligde iyi reaksiyon verdik. İyi durumdayız. Kendimizi çeyrek finale atmak istiyoruz. Ligde de dördüncüyüz. Neler olur bilmiyoruz. Yarın da elimizden geleni yapacağız"