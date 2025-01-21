Okan Buruk’tan Fernando Muslera açıklaması!

UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında Galatasaray ile Dinamo Kiev karşı karşıya geldi. RAMS Park'ta oynanan mücadele 3-3 eşitlikle sona erdi.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, taraftarın kaleci Fernando Muslera'ya tepkisine değindi.

"UFAK TEFEK SESLER ÇIKIYOR"

Buruk, "3-3 sonrası ufak tefek sesler çıkıyor. Bunlar o andaki mutsuzluklar. Ufak tefek olabiliyor. Asıl büyük resme bakalım. Hafta sonu da onlarla birlikte burada buluşacağız, şampiyonluk yolunda önemli adım atacağız. Galatasaray çok büyük bir camia. Hepimiz adanmış şekilde çaba sarf ediyoruz. Taraftarımız da bizi destekliyor. Merak etmesinler, onlarla birlikte büyük başarılar elde edeceğiz. Avrupa'da hedefler aynı şekilde devam ediyor. Beklenmedik kayıplar yaşanıyor, hedeflerimiz devam ediyor." dedi.