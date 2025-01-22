Muçi, Solskjaer’in gözüne girdi!

Beşiktaş'ta teknik direktörlük koltuğuna Ole Gunnar Solskjaer getirilmişti. Siyah-beyazlılar yeni teknik adamıyla ilk maçına UEFA Avrupa Ligi'nde sahasında ağırlayacağı Athletic Bilbao maçıyla çıkacak.
Siyah-beyazlılarda bu sezon bekleneni veremeyen Ernest Muçi, İskoç çalıştırıcının kısa sürede gözüne girmeyi başardı. 23 yaşındaki futbolcu sonradan dahil olduğu Samsunspor maçında gösterdiği performans sonrası Solskjaer, Bilbao maçında Muçi'ye görev vermeyi planlıyor.
Bu sezon Beşiktaş formasıyla 22 maçta görev alan Muçi 5 gol 2 asist kaydetti.