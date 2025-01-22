Son dakika haberi: Fenerbahçe’den Galatasaray’a tarihi çalım!

Fenerbahçe adı bir süredir Galatasaray ile anılan Milan Skriniar'ı kadrosuna katmaya hazırlanıyor.
Paris Saint-Germain forması giyen Slovak stoper sarı-lacivertliler ile resmi imzaları atmak üzere İstanbul'a geliyor.
Fransız ekibiyle el sıkışan Fenerbahçe, 30 yaşındaki yıldızı bonservisiyle kadrosuna katacak. Skriniar sarı-lacivertli ekipten yıllık 5 milyon euro kazanacak.
Milan Skriniar bu sezon PSG formasıyla 5 maçta toplam 381 dakika görev aldı.
Milan Škriniar, Futbol Takımımızın 2024-2025 sezonu devre arası transfer çalışmaları kapsamında görüşmelerini gerçekleştirmek üzere İstanbul'a geliyor. 💛💙 pic.twitter.com/IBzqVA2K3J— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) January 22, 2025