Lyon, UEFA Avrupa Ligi'nin 7'nci haftasında deplasmanda karşılaştığı Fenerbahçe ile golsüz berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Lyon Teknik Direktörü Pierre Sage değerlendirmelerde bulundu.

Rekabet gücü yüksek bir maç olduğunu söyleyen Pierre Sage, "İyi bir oyun ortaya kondu. Performansımız iyiydi. Rekabet gücü yüksekti. Tıpkı rakibimizin olduğu gibi. Her zaman oynadığımız gibi oynadık. Her zaman galibiyet için oynuyoruz" sözlerini kullandı.

LACAZETTE SÖZLERİ

Alexander Lacazette'in takımdaki geleceğinin sorulması üzerine Sage, "Oldukça uyumlu bir futbolcu. Diğer oyuncular tarafından fonksiyonel bir şekilde destekleniyor ve iyi bir uyum var" dedi.

"ÇOK FAZLA KART GÖRÜLDÜ"

Pierre Sage sözlerini şu ifadelerle sürdürdü:

"Oldukça profesyonel futbolcular vardı. Pozitifti. Buna bağlı olarak ben de elimden geldiği kadar maçı yönetmeye çalıştım. Birkaç fırsat yakaladık ve değerlendirme çalıştık. Çok fazla kart görüldü. Bu mücadeleden dolayı oldu. Ebette kolay değildir. Bu Fransız futbolunun bir gösterisidir."

KUMBEDI - SZYMANSKI POZİSYONU

Kumbedi ve Szymanski arasındaki pozisyon hakkında konuşan Sage, "Kasten yapılmış bir durum olduğunu düşünmüyorum" ifadelerini kullandı.

"ELBETTE KAZANMAYI DÜŞÜNDÜK"

Beşiktaş ve Fenerbahçe maçlarına kazanmak için çıktıklarını aktaran Sage, "Elbette ki kazanmayı düşündük. Tıpkı bu maçta olduğu gibi" diyerek sözlerini tamamladı.