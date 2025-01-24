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Giriş Tarihi: 24.1.2025 21:59

Beşiktaş'ta Can Keleş gelişmesi!

Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, Beşiktaş'ta forma şansı bulamayan Can Keleş'i kiralık olarak kadrosuna katmak için harekete geçti.

Beşiktaş’ta Can Keleş gelişmesi!

Teknik direktörlük görevine Ole Gunnar Solskjaer'i getiren Beşiktaş'ta ara transfer dönemi çalışmaları sürerken, sıcak bir gelişme yaşandı.

Trendyol Süper Lig takımı Kasımpaşa, Beşiktaş forması giyen Can Keleş'e talip oldu. Kasımpaşa, Can'ı kiralık olarak kadrosuna katmak için görüşmelere başladı.

23 yaşındaki kanat oyuncusu, sezon başında 2 milyon Euro karşılığında Fatih Karagümrük'ten Beşiktaş'a transfer olmuştu.

Can Keleş, bu sezon Beşiktaş formasıyla 6 resmi maçta 101 dakika sahada kaldı. (Sports Digitale)

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Beşiktaş'ta Can Keleş gelişmesi!
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