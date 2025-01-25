Fenerbahçe ile Göztepe 58. randevuda

İSTANBUL'DAKİ MAÇLAR

İki ekip, ligde İstanbul'da 28. kez karşılaşacak. Geride kalan müsabakalarda Fenerbahçe'nin galibiyetlerde 17-3 üstünlüğü bulunuyor. İstanbul'da 7 maç da berabere sonuçlanırken Fenerbahçe 53, Göztepe ise 17 gol attı.

Göztepe, İstanbul'da Fenerbahçe karşısındaki galibiyetlerini 1966-67 sezonunda 1-0, 1999-2000'de 3-2 ve 2020-21 sezonunda 1-0'lık sonuçlarla elde etti. Fenerbahçe, İstanbul'daki 27 maçın 14'ünde Göztepe'den gol yemedi ve bu karşılaşmaların sadece 6'sında gol yollarında suskun kaldı.

Öte yandan iki takım arasında 1959-60 sezonunda İstanbul'da oynanması gereken karşılaşma, Bursa'da yapıldı ve golsüz sona erdi.

FARKLI SKORLAR

Fenerbahçe ile Göztepe arasında geride kalan 57 lig maçında en farklı skora sarı-lacivertliler imza attı. İstanbul'da 1974-1975 sezonunda yapılan müsabakada Fenerbahçe, sahadan 7-1 galip ayrıldı. Göztepe ise toplam 9 kez yendiği rakibi karşısında 8 galibiyetini tek farklı skorlarla elde ederken 1970-71 sezonunda evinde 3-1 kazandı.