Satrancın galibi Samsunspor!

Trendyol Süper Lig'de 21. haftanın açılış maçında Reeder Samsunspor, konuk ettiği Gaziantep FK'yı 2-1 mağlup etti. İlk yarıda Ntcham ve Bola ile iki pozisyondan faydalanamayan Karadeniz ekibi, aradığı golü 45'te Mouandilmadji ile buldu. İkinci devredebu hatayı iyi değerlendiren Kenan Kodro, düzgün bir vuruşla skoru eşitledi: 1-1. Müsabakanın 84. dakikasında Ercan Kara'nın indirdiği topu Soner Aydoğdu filelerle buluşturdu ve Samsun'a galibiyeti getirdi. Gaziantep'te teknik direktör Selçuk İnan'ın 45'te oyuna aldığı Kenan'ın 47'de, Samsun'da da Thomas Reis'in 80'de sahaya sürdüğü Soner'in 83'te ağları sarsması dikkat çekti.Gaziantep FK'nın 4 karşılaşmalık (2G/2B) yenilmezlik serisi bitti.