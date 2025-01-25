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Giriş Tarihi: 25.1.2025

Satrancın galibi Samsunspor!

Kırmızı-beyazlılar, Gaziantep karşısında ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. Selçuk İnan’ın oyuna aldığı Kenan 47’de skoru 1-1 yaptı. Thomas Reis’in 80’de sahaya sürdüğü Soner de 83’te Samsun’a galibiyeti getirdi

Satrancın galibi Samsunspor!
Trendyol Süper Lig'de 21. haftanın açılış maçında Reeder Samsunspor, konuk ettiği Gaziantep FK'yı 2-1 mağlup etti. İlk yarıda Ntcham ve Bola ile iki pozisyondan faydalanamayan Karadeniz ekibi, aradığı golü 45'te Mouandilmadji ile buldu. İkinci devrede 47'de Samsun kalecisi Okan Kocuk'un pası kısa düştü, bu hatayı iyi değerlendiren Kenan Kodro, düzgün bir vuruşla skoru eşitledi: 1-1. Müsabakanın 84. dakikasında Ercan Kara'nın indirdiği topu Soner Aydoğdu filelerle buluşturdu ve Samsun'a galibiyeti getirdi. Gaziantep'te teknik direktör Selçuk İnan'ın 45'te oyuna aldığı Kenan'ın 47'de, Samsun'da da Thomas Reis'in 80'de sahaya sürdüğü Soner'in 83'te ağları sarsması dikkat çekti. Kırmızı-beyazlılar evinde üst üste 3. maçını kazanırken Gaziantep FK'nın 4 karşılaşmalık (2G/2B) yenilmezlik serisi bitti.

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Satrancın galibi Samsunspor!
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