Taraftardan Konyaspor maçında Muslera’ya sürpriz!

EN ÇOK ZAFERE ULAŞAN KALECİ

İlk maçına 2011-2012 sezonunun ilk haftasında 2-0 kaybettikleri Medipol Başakşehir karşılaşmasında çıkan Muslera, 428 maçla ligde en fazla müsabakada boy gösteren yabancı oyuncu konumunda bulunuyor. Uruguaylı file bekçisi 7'si Süper Lig olmak üzere G.Saray ile 17 kupa kazanırken en fazla şampiyonluk yaşayan kaleci durumunda.