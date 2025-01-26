Aykut Kocaman’dan Ali Koç’a: Sözleri beni çok kırdı

F.Bahçe'nin eski teknik direktörü Aykut Kocaman, bir YouTube kanalında Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile ilgili itiraflarda bulundu. Koç'un kendisini hırsızlıkla suçladığını söyleyen 59 yaşındaki Aykut Kocaman dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Deneyimli teknik adam, "Ali Koç isim vermedi ama beni ima ederek veri hırsızlığı yaptığımızı, benim antrenör arkadaşlarımın, teknik direktörü gönderip bana yer açmak istediklerini söylemesi ve benzer şeyler ima etmesi beni çok kırdı. Benim gibi birisini böyle suçlaması, gerçekten çok kırıcıydı" dedi. Koç, tecrübeli hocanın eski yardımcılarının takımın gizli bilgilerini dışarıya sızdırmakla suçlamıştı. 2018'de görevinden ayrılan Kocaman, Fenerbahçe'de 1 Süper Lig, 1 Süper Kupa ve 2 Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşadı.