Eyüpspor, Bodrum’u tek gol devirdi!

Süper Lig'de 21. hafta mücadelesinde düşme hattındaki Bodrum FK sahasında Eyüpspor'u konuk etti. Karşılaşma öncesi Bolu'da meydana gelen otel yangınında yaşamını yitiren vatandaşlarımızın anısına 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.
Karşılaşmaya etkili başlayan Eyüpspor Tayfur'un golüyle 1-0 öne geçti. Golün ardından yeşil-beyazlı ekip etkili hücumlar yaparken, ilk yarı rakip takımın üstünlüğüyle sona erdi. Mücadelenin ikinci yarısında Bodrum FK net gol pozisyonlarından yararlanamazken, mücadele rakip takım Eyüpspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
Bu sonuçla ev sahibi takım 16 puanla düşme potasında kaldı. Eyüpspor ise 36 puana yükseldi.
MAÇTAN DAKİKALAR
13. dakikada Eyüpspor atağında Emre Mor'un penaltı noktasına doğru yaptığı ortada Tayfur'un kafa vuruşunda top ağlarla buluştu: 0-1.
18. dakikada Bodrum FK atağında Musah Mohammed'in sert vuruşunda top az farkla yandan dışarı çıktı.
31. dakikada Bodrum FK atağında Okita'nın sert vuruşunda kalecinin müdahalesiyle top kornere çıktı.
37. dakikada Bodrum FK'da kullanılan köşe vuruşta topa iyi yükselen Puşcaş'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.
49. dakikada Seferi'nin ceza sahası içinde sert vuruşunda top az farkla dışarı çıktı.
81. dakikada gelişen Bodrum FK atağında ceza sahası içinde Gökdeniz'in sert vuruşunda top az farkla yandan dışarı çıktı.
Müsabakayı konuk Eyüpspor tek golle kazandı.