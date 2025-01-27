Rizespor evinde ‘Demir’i büktü

İlhan Palut'un ekibi Çaykur Rizespor, Mustafa Dalcı'nın yönetimindeki Adana Demirspor'u 3-2 yenip, evindeki yenilmezlik serisini 6 maça (4G-2B) çıkardı. Karadeniz temsilcisi,golüyle öne geçerken asistindeağları sarstı. Teslim olmayan Adana Demir, Rize savunmasının hatasındaile farkı düşürdü: 2-1. Ancak ev sahibi,penaltısıyla kendini hatırlattı. Pes etmeyen Mavi Şimşekler'de83'te füzesiyle skoru 3-2 yapsa da puan için yeterli olmadı.Maçın 17. dakikasında çok konuşulacak bir olay meydana geldi. Rize'de Sowe topu ağlara gönderdi ancak ofsayt bayrağı kalktı. 19'da VAR ile gol geçerli sayıldı.Pozisyonun ofsayt olduğunu söyledi ve gol ikinci defa sayılmadı. Yayıncı kuruluş, teknik bir hata olduğunu ifade etti.Rize'de Alikulov ve Taha sarı kart görerek F.Bahçe maçında cezalı duruma düştü.