Rizespor evinde ‘Demir’i büktü

İlhan Palut'un ekibi Çaykur Rizespor, Mustafa Dalcı'nın yönetimindeki Adana Demirspor'u 3-2 yenip, evindeki yenilmezlik serisini 6 maça (4G-2B) çıkardı. Karadeniz temsilcisi, 30'da Olawoyin'in
golüyle öne geçerken asistinde 47'de Ali Sowe
ağları sarstı. Teslim olmayan Adana Demir, Rize savunmasının hatasında Bünyamin
ile farkı düşürdü: 2-1. Ancak ev sahibi, 69'da Ghezzal'ın
penaltısıyla kendini hatırlattı. Pes etmeyen Mavi Şimşekler'de Maestro,
83'te füzesiyle skoru 3-2 yapsa da puan için yeterli olmadı. Rize'de Jurecka, 90+4'te penaltıdan yararlanamadı.
BİR VAR'MIŞ BİR YOKMUŞ!
Maçın 17. dakikasında çok konuşulacak bir olay meydana geldi. Rize'de Sowe topu ağlara gönderdi ancak ofsayt bayrağı kalktı. 19'da VAR ile gol geçerli sayıldı. Ancak VAR'daki Oliveira, santra yapılmadan önce 21'de bir kez daha devreye girip hakem Çağdaş Altay'ı uyardı.
Pozisyonun ofsayt olduğunu söyledi ve gol ikinci defa sayılmadı. Yayıncı kuruluş, teknik bir hata olduğunu ifade etti.
F.BAHÇE KARŞISINDA CEZALILAR
Rize'de Alikulov ve Taha sarı kart görerek F.Bahçe maçında cezalı duruma düştü.