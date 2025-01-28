Adana Demirspor, teknik direktör Mustafa Dalcı ile yollarını ayırdı

Ligin sonuna demir atan Akdeniz ekibi Adana Demirspor, teknik direktör Mustafa Dalcı ile yollarını ayırdığını duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, Dalcı'ya teşekkür edilerek şunlar kaydedildi:

"Teknik Direktörümüz Sayın Mustafa Dalcı ile karşılıklı olarak anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Sayın Dalcı ve ekibine kulübümüze katkılarından dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."

ADANA DEMİRSPOR'A HOCA DAYANMIYOR

Daha önce de takımda bu sezon Michael Balkanis ve Serkan Damla görev yapmıştı. Yönetim ile Mustafa Dalcı arasında dün gerçekleştirilen zirvede bu kararın alındığı bildirildi. 51 yaşındaki teknik adam, Akdeniz ekibi ile 10 resmi maça çıkmış; söz konusu karşılaşmalarda 3 galibiyet ve 7 mağlubiyet almıştı.

Sezona Michael Valkanis ile başlayan Mavi Şimşekler, Avustralyalı hoca ile yollarını ayırdıktan sonra göreve teknik sorumlu Serkan Damla'yı getirmiş, onun ardından da takım Dalcı'ya emanet edilmişti. Bu arada yaşadığı sakatlık sebebiyle sezonu kapatan Andreaw Gravillon'un da kulüpten ayrıldığı öğrenildi. Adana Demirspor, Süper Lig'in 22. haftasında 2 Şubat Pazar günü sahasında Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek.