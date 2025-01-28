Adana Demirspor’a teknik adam dayanmıyor

Süper Lig'de sadece iki galibiyet alabilen ve 5 puanla dipte bulunan Adana Demirspor'da teknik direktör Mustafa Dalcı ile de yollar ayrıldı. Daha önce de takımda bu sezon Michael Balkanis ve Serkan Damla görev yapmıştı.Sezona Michael Valkanis ile başlayan Mavi Şimşekler, Avustralyalı hoca ile yollarını ayırdıktan sonra göreve teknik sorumlu Serkan Damla'yı getirmiş, onun ardından da takım Dalcı'ya emanet edilmişti.Adana Demirspor, Süper Lig'in 22. haftasında 2 Şubat Pazar günü sahasında Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek.