Avrupa’da tur yolu karışık!

13 puanla 9. sırada olan G.Saray, son 24'e kalmayı garantiledi. Ancak sarı-kırmızılılar, Ajax deplasmanında kazanıp ilk 8'e girerek play-off turu oynamadan direkt son 16'da yoluna devam etmek istiyor.14 puanlı Lyon, Tottenham ve Anderlecht kazanacak, M.United da Romanya'da FCSB'yi mağlup ederse, Norveç temsilcisi Bodo Glimt'in Nice deplasmanında alacağı sonuç önemli. Beraberlikte ise rakiplerin durumlarına göre rota çizilecek.9 puanla 23. sıradaki F.Bahçe, Danimarka'da Midtjylland'ı yenerse son 24'e kalarak play-off oynayacak. Beraberlik halinde ise 10'ar puanlıile 9'ar puanlı Roma, Ferencvaros ve Beşiktaş'ın sonuçlarına bakılacak.24. sıradaki Beşiktaş, Twente'yi geçerse üst tura kalıyor. Beraberlik ve mağlubiyet durumlarında da benzer senaryolar mümkün.Play-off turunda 3 büyük takımdan ikisinin eşleşmesi de mümkün… G.Saray 9. ya da 10. bitirirse, Beşiktaş ve F.Bahçe de 23 ile 24. sıralardan birini alırsa kura çekimine göre bu eşleşme yaşanabilir. Aynı şekilde 11-12. sıralar, 21-22. sıralarla eşleşecek. Eşleşmeler de bu örgü ile devam edecek.