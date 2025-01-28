Avrupa’da tur yolu karışık!

GALATASARAY
13 puanla 9. sırada olan G.Saray, son 24'e kalmayı garantiledi. Ancak sarı-kırmızılılar, Ajax deplasmanında kazanıp ilk 8'e girerek play-off turu oynamadan direkt son 16'da yoluna devam etmek istiyor. Galatasaray'ın kazanıp ilk 8 içinde yer alamaması için tek ihtimal bulunuyor.
14 puanlı Lyon, Tottenham ve Anderlecht kazanacak, M.United da Romanya'da FCSB'yi mağlup ederse, Norveç temsilcisi Bodo Glimt'in Nice deplasmanında alacağı sonuç önemli. Beraberlikte ise rakiplerin durumlarına göre rota çizilecek.
FENERBAHÇE
9 puanla 23. sıradaki F.Bahçe, Danimarka'da Midtjylland'ı yenerse son 24'e kalarak play-off oynayacak. Beraberlik halinde ise 10'ar puanlı Ajax, PAOK, Real Sociedad, Midtjylland ve Elfsborg
ile 9'ar puanlı Roma, Ferencvaros ve Beşiktaş'ın sonuçlarına bakılacak. Mağlubiyette denklem daha da karışacak.
BEŞİKTAŞ
24. sıradaki Beşiktaş, Twente'yi geçerse üst tura kalıyor. Beraberlik ve mağlubiyet durumlarında da benzer senaryolar mümkün.
TÜRK DERBİSİ ÇIKABİLİR!
Play-off turunda 3 büyük takımdan ikisinin eşleşmesi de mümkün… G.Saray 9. ya da 10. bitirirse, Beşiktaş ve F.Bahçe de 23 ile 24. sıralardan birini alırsa kura çekimine göre bu eşleşme yaşanabilir. Aynı şekilde 11-12. sıralar, 21-22. sıralarla eşleşecek. Eşleşmeler de bu örgü ile devam edecek.