Dünyanın 9. harikası

Sahasında Göztepe'yi 3-2 yenerek rakibinden rövanşı alıp, zirveyle farkı 6 puanda tutan Fenerbahçe'de Youssef En-Nesyri, performansıyla büyülüyor. 7 dakika içinde yaptığı dubleyle rakibinin fişini çeken Faslı santrfor, sarı-lacivertl takımı 2-1 öne geçirdiği ikinci golde futbol tarihine ikinci kez adını yazdırdı. 1.93'lük Romulo'nun üstünden zıplayan 1.88'lik En-Nesyri'nin, kafa vuruşunda 2.32 metreye ulaşarak ağlara gönderdiği gol, dünya futbol tarihinin kulüpler bazında en yüksekten atılan 9. golü oldu. Deneyimli forvet, böylece 44 cm yükseldi.Takımını yarı finale taşıyan golünde 2.78 metreye ulaşarak dünya futbol tarihinin en yüksekten atılan ikinci golünü elinde bulunduruyor. Listenin zirvesinde süper star Cristiano Ronaldo bulunuyor. 39 yaşındaki yıldız, 2013'te Real Madrid forması giyerken Manchester United filelerini sarsarken 2.93 metreyi görmüştü. Listede ayrıca şimdilerde Galatasaray'da ter döken Victor Osimhen de var.En-Nesyri bir açıldı pir açıldı… Son 6 lig maçında sadece Konyaspor'u boş geçen Faslı yıldız, Başakşehir, Hatay, Adana Demir ve Göztepe karşılaşmalarında 2'şer kez ağları havalandırdı. Eyüpspor müsabakasında ise bir kez gol sevinci yaşadı. Ligde 12 gol-4 asiste ulaşan futbolcu, sarı-lacivertli formayla tüm maçlarda 16 gol-4 asiste imza attı. En-Nesyri'nin gollerinden 7'si kafa vuruşundan geldi.