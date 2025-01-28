Sağlam pazarlık

Sacha Boey sonrasında bir türlü sağ bekte istediği hamleyi yapamayan G.Saray, yeniden bu bölgeye takviye için kolları sıvamış durumda.Sezon sonunda kontratı sona erecek olan 27 yaşındaki oyuncu için İngiliz ekibi 7 milyon Euro (263 milyon TL) beklentisi olduğunu iletirken 3 milyon Euro'luk teklifi yeterli bulmadı ve olumsuz dönüş yaptı. G.Saray cephesi ise futbolcu için ısrarlı tavrını korurken kıran kırana bir pazarlık içinde. Bu sezon 22 maçta 2 asistle oynayan Jamaika asıllı İngiliz oyuncu, Premier Lig'de birçok kulübün gündeminde. Kyle Walker-Peters için temaslarını sürdüren sarı-kırmızılılar, sağ bekteki sorunu çözmek istiyor.