Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Sağlam pazarlık
Giriş Tarihi: 28.1.2025

Sağlam pazarlık

G.Saray yönetimi, Southampton ile kıran kırana görüşmelerini sürdürüyor. Sezon sonunda kontratı bitecek Kyle Walker-Peters için Aslan 3 milyon Euro önerdi, İngilizler 7 milyon Euro istedi. Yönetim yeni teklife hazırlanıyor

MEHMET ÖZCAN
Sağlam pazarlık
Sacha Boey sonrasında bir türlü sağ bekte istediği hamleyi yapamayan G.Saray, yeniden bu bölgeye takviye için kolları sıvamış durumda. Sarı-kırmızılı yönetim, Southampton'ın 27 yaşındaki sağ beki Kyle Walker-Peters için temaslarını hızlandırırken ilk teklifini 3 milyon Euro (112.7 milyon TL) ile yaptı. Sezon sonunda kontratı sona erecek olan 27 yaşındaki oyuncu için İngiliz ekibi 7 milyon Euro (263 milyon TL) beklentisi olduğunu iletirken 3 milyon Euro'luk teklifi yeterli bulmadı ve olumsuz dönüş yaptı. G.Saray cephesi ise futbolcu için ısrarlı tavrını korurken kıran kırana bir pazarlık içinde. Bu sezon 22 maçta 2 asistle oynayan Jamaika asıllı İngiliz oyuncu, Premier Lig'de birçok kulübün gündeminde. Kyle Walker-Peters için temaslarını sürdüren sarı-kırmızılılar, sağ bekteki sorunu çözmek istiyor. Tottenham'da yetişen ve A takımda 24 maça çıkan oyuncu, Southampton kariyerinde ise 189 karşılaşmada 7 gol ve 11 asist ile oynadı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Sağlam pazarlık
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA