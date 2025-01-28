Simone Inzaghi tarih verdi: Hakan Çalhanoğlu dönüyor!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Monaco'yu ağırlayacak olan Inter'de teknik direktör Simone Inzaghi, maç öncesinde açıklamalarda bulundu. Inzaghi, Hakan Çalhanoğlu'na da değindi.

Şu ana kadar lig ve Şampiyonlar Ligi'nde gösterdikleri performansla ilgili olarak takımının doğru yolda olduğunu ve alınan sonuçlardan memnun olduklarını ifade eden İnzaghi, Devler Ligi'nde ilk 8'e girme konusunda henüz son adımı atmadıklarını belirtti.

"HEDEFİMİZE ULAŞMAK HARİKA OLACAK"

Tecrübeli çalıştırıcı, "Monaco'yu yenerek, ilk etaptaki hedefimize ulaşmak harika olacak. Ancak sıralamaya baktığımızda, ilk 8'e yer almayacak önemli kulüpler de bulunuyor." dedi.

"AMACIMIZ FİNALE KADAR GİTMEK"

Takımının hedeflerinin çok net olduğunu ve başarıya ulaşmak için mücadeleye devam edeceklerini vurgulayan Inzaghi, "Amacımız finale kadar gitmek ve bu doğrultuda her maçta daha da iyi olmak." diye konuştu.

HAKAN ÇALHANOĞLU SÖZLERİ

Takımın eksiklikleriyle ilgili de açıklamalarda bulunan Inzaghi, özellikle Hakan Çalhanoğlu'nun eksikliğini hissettiklerini belirtti.

Inzaghi, "Hepimiz Hakan Çalhanoğlu'nun bizim için ne kadar önemli bir oyuncu olduğunu biliyoruz. O, Inter için çok değerli bir oyuncu. Riyad'daki Süper Kupa'dan döndüğünden beri sağlık problemi var, ancak her geçen gün daha iyiye gidiyor. O bizim çok değerli oyuncularımızdan biri ve eksikliği kesinlikle maçlarda hissediliyor." dedi.

"DERBİ ÖNCESİ DEĞERLENDİRECEĞİZ"

Çalhanoğlu'nun bir an önce iyileşip takımda yerini alması için sağlık ekibinin gelişmeleri yakından takip ettiğini belirten Inzaghi, şu sözleri söyledi:

"Hafta sonu oynanacak Milan derbisi öncesi değerlendirme yapacağız. Eğer tam olarak iyileşirse, kadroya dahil etmeyi düşünebilirim. Ancak Monaco maçından sonra gerekli değerlendirmeleri yapacağız"

Hakan Çalhanoğlu bu sezon Inter'de 21 maçta forma giydi ve takımına 6 gol, 2 asistlik skor katkısı sağladı.