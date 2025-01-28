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Giriş Tarihi: 29.1.2025 00:48 Son Güncelleme: 29.1.2025 01:02

Son dakika haberi: UEFA'dan Jose Mourinho'ya ceza!

Son dakika haberi: UEFA, Fenerbahçe'nin Portekizli teknik teknik direktörü Jose Mourinho'ya en az 1 maç ceza verdi.

Son dakika haberi: UEFA’dan Jose Mourinho’ya ceza!

UEFA Avrupa Ligi'nde perşembe günü deplasmanda Midtjylland ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, UEFA'dan ceza aldı.

A Spor yorumcusu Hüseyin Özkök verilen bu cezanın nedenini, "UEFA, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'ya Lyon maçının ikinci yarısında takımı sahaya geç çıkartıp maçın zamanında başlamasına engel olduğu için ceza verdi. Daha önceden ertelemeli cezası olan Mourinho Midtjylland maçında saha kenarında olamayacak. Cezası daha da aratabilir." şeklinde belirtti.

Mourinho, Midtjylland ile oynanacak maçta saha kenarında yer alamayacak.

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Son dakika haberi: UEFA'dan Jose Mourinho'ya ceza!
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