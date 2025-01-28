Son dakika haberi: UEFA’dan Jose Mourinho’ya ceza!

UEFA Avrupa Ligi'nde perşembe günü deplasmanda Midtjylland ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, UEFA'dan ceza aldı.

A Spor yorumcusu Hüseyin Özkök verilen bu cezanın nedenini, "UEFA, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'ya Lyon maçının ikinci yarısında takımı sahaya geç çıkartıp maçın zamanında başlamasına engel olduğu için ceza verdi. Daha önceden ertelemeli cezası olan Mourinho Midtjylland maçında saha kenarında olamayacak. Cezası daha da aratabilir." şeklinde belirtti.

Mourinho, Midtjylland ile oynanacak maçta saha kenarında yer alamayacak.