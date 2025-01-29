İşte Maximin’in kalma sebebi

F.Bahçe'nin sezon başında Suudi Arabistan ekibi Al-Ahli'den kiraladığı Allan Saint-Maximin sezona hızlı başlamış,Yaşadığı sakatlık sonrası 4 maçta skora katkı veremeyen,Yönetimin yabancı kontenjanını açmak için Maximin'in gidişine sıcak baktığı söylenirken bu karardan Mourinho'nun isteği ile vazgeçtiği öğrenildi. Futbolcu, hocasıyla yaptığı görüşmede kendisine güvenilmesini istedi ve şampiyonluk sözü verdi. Portekizli çalıştırıcınınsözü ile moral bulan 27 yaşındaki futbolcu, ikinci yarıda şans bulduğu Göztepe maçındaki futboluyla kendini gösterdi.alisca'yı karşılamaya gelen Fenerbahçe taraftarı, Sportif Direktör Branco'yu ablukaya alıptezahüratları yapmış, sosyal medyada 'Rashford Fener'e' etiketi açılmıştı. Konuyla ilgili açıklama Asbaşkan Acun Ilıcalı'dan geldi. İngiltere'den Sky Sports'a konuşan Ilıcalı," ifadelerinde bulundu. Ilıcalı, "Mourinho ünlü bir futbolcunun transferini istedi mi, Rashford gibi?" sorusuna ise şu yanıtı verdi:Hiç transfer yapmasaydık da Mourinho için durum iyiydi.dedi. Böyle bir teknik direktöre sahip olmak gerçekten büyük avantaj.Fenerbahçe'ye UEFA'dan kötü haber geldi. UEFA Disiplin Kurulu, sarı-lacivertlilerin geçen hafta Lyon ile evinde oynadığı maçın ikinci yarısında takımı sahaya geç çıkartıp karşılaşmanın zamanında başlamasına engel olduğu gerekçesiyle teknik direktör Jose Mourinho'ya ceza verdi. Daha önceden ertelemeli cezası bulunan Portekizli teknik adam, yarın Avrupa Ligi'ndeki Midtjylland karşılaşmasında saha kenarında olamayacak. Verilecek kesin kararın ardından bu men cezasının artabileceği öğrenildi.