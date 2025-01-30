Tribün 2. adresi

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourunho, AZ Alkmaar ve Göztepe karşılaşmasında olduğu gibi Midtjylland müsabakasında da takımını tribünden takip edecek. Lyon maçının ikinci yarısında takımı sahaya geç çıkartıp, maçın zamanında başlamasına engel olması gerekçesiyle UEFA'dan ceza alan Portekizli hoca, kritik karşılaşmada takımı yalnız bırakacak. Mou'nun cezalı olduğu karşılaşmalarda takım Avrupa'da Alkmaar'a 3-1 yenilmiş, Göztepe'yi 3-2 mağlup etmişti.F.Bahçe'de Mourinho'nun cezası sebebiyle dün basın toplantısına yardımcı antrenör Salvatore Foti çıktı. Beraberliği düşünmeyeceklerini ve galibiyet için maça çıkacaklarını aktaran İtalyan çalıştırıcı, "Sayısal anlamda kısıtlı bir kadro ile buraya geldik. Lyon maçında da bu sıkıntıyı yaşadık.Hocamızın eksikliği tabii ki hissedilecektir, onun varlığı her zaman fark yaratır. Kendisiyle 4 yıldır çalışıyorum.dedi.