Sırbistan’ın ‘bir’incisi

Kanarya'nın 4.5 yıllığına renklerine kattığı Ognjen Mimovic, 2020 yazında 15 yaşındayken Sırbistan'ın köklü kulübü Kızılyıldız akademisine katıldı.Genç yetenek, düzenli forma şansı buldu. Bu sezon ligde 12 maçta forma giyen 2004'lü oyuncu, Comparisonator verilerine göre hem savunmadaki hem de hücumdaki değerleriyle parladı. Mimovic,(maç başına 3.25),(0.58),(41),(1.75),(2.25) karnelerinde ligindeki sağ bekler arasında en iyi oyuncusu oldu.üçüncü gelirkendördüncü olarak dikkat çekti. Mimovic ayrıca bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde 33.4 km/h hıza ulaşarak Sırp oyuncular arasında en yüksek ikinci değeri tutturdu.F.Bahçe, ezeli rakibi Galatasaray'a çalım atarak bir süre önce İstanbul'a getirdiği Skriniar'ı sağlık kontrolünden geçirmiş ve yıldız oyuncunun transferini resmen açıklamak için beklemeye geçmişti. PSG'nin, 'kiralık verilecek oyuncu' sayısının tamamlanması nedeniyle, bir oyuncuyla yollarını ayırması gerekiyordu. Fransız ekibinin, Beşiktaşlı Cher Ndour'u satması beklenirken, sürpriz bir gelişme yaşandı. PSG, Xavi Simons'u geri çağırdı ve kiralık oynadığı Leipzig'e bonservisini verdi. Böylece Fenerbahçe, yeni stoperinin transferini şu açıklamayla duyurdu: "Milan Skriniar'ın kiralık transferi için kulübü Paris Saint-Germain ve oyuncu ile anlaşma sağlamıştır. Skriniar, kendisini sezon sonuna kadar sarı-lacivertli renklere bağlayan sözleşmeye imza attı."Fenerbahçe ara transferde hız kesmiyor. Önce iç transferde İrfan Can Kahveci ile sözleşme yenileyen ardından Diego Carlos, Skriniar ve Mimovic'i bitiren sarı-lacivertliler şimdi de Trabzonspor'un sol beki Eren Elmalı için düğmeye bastı. Şampiyonluk mücadelesi verdiği Galatasaray'ın elinden Skriniar'ı alan Kanarya, yine ezeli rakibinin istediği Eren için Trabzonspor'a oyuncunun şartlarını sordu. 24 yaşındaki sol bek için Trabzonspor, 5 milyon Euro bonservis bedeli konusunda Galatasaray ile anlaşmış ancak ödeme planında orta yol bulunamaması sonrası transfer gerçekleşmemişti. F.Bahçe'nin bu rakamı vermeye hazır olduğu öğrenildi. Kartalspor altyapısında yetişen Eren, Kasımpaşa'dan 3.6 milyon Euro bonservisle 2022'de Trabzonspor'a 5 yıllık imza atmıştı. Oyuncu bu sezon 17 lig maçında 1433 dakika oynadı, bir asist yaptı.