‘Yeni Nesil Sahada’ projesi kızlarımıza destek oluyor

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından "BtcTurk ile Yeni Nesil Sahada" projesi başladı. 14 bölge ve 20 şehirde 15 ve 17 Yaş Altı Kız Milli Futbol Takımı seçmelerinde ilk iki durak Gaziantep ve Hatay oldu.A Milli Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Necla Güngör Kıragası, bölgede depremi yaşayan kız çocuklarını daha güçlü kılabilmek adına burada olduklarını söyleyerek "Onların hayallerini gerçekleştirebildiğimiz için çok mutluyuz" dedi.