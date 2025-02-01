Turlar geçeriz

Avrupa Ligi son 16 turu play-off kura çekimi, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleştirildi. Organizasyonda iki temsilcimizden Galatasaray, lig aşamasında da karşılaştığı Hollanda ekibi AZ Alkmaar ile eşleşti. Bir diğer ekibimiz Fenerbahçe'nin de rakibi, Belçika takımlarından Anderlecht oldu.Sarı-kırmızılılar, turu geçmesi halinde son 16 turunda Manchester United ya da Tottenham ile eşleşecek.Kanarya, Anderlecht'i elemesi durumunda son 16'da Olympiakos veya Rangers ile karşılaşacak.Galatasaray Sportif A.Ş Başkan Vekili İbrahim Hatipoğlu, AZ Alkmaar eşleşmesi için "Hollanda, bu gruptan iki kere gittiğimiz bir ülkeydi. Yine Hollanda takımıyla eşleştik. Sürpriz olmadı. Çok denk iki takımdı. Biz aslında direkt ilk 8'e kalarak devam etmek istiyorduk. Alkmaar ile son 16 öncesi bir daha karşılaşacağız. İyi bir rakiple oynayacağız. Alkmaar, deplasman olarak daha yakın olduğumuz, çok taraftarımızın olduğu bir ülke.İyi oyunla turu geçeriz. Geçmemiz halinde rakip; Tottenham ve Manchester United. Hangisi olursa olsun finale ulaşmayı arzuluyoruz" dedi.Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, A Spor'a kurayı değerlendirdi. "Bizim için en güçlü rakiplerden biri değil" diyen Ilıcalı, "Kötü bir kura çektik diyemem. Çok iyi bir kura demem ama iyi bir kura derim.Mutluyuz, umutluyuz" ifadelerini kullandı. Avrupa'daki performanslarından memnun olduğunu söyleyen F.Bahçeli yönetici, "Hedefimiz her zaman şampiyonluktur. Tartışılacak bir şey yok. Fenerbahçe'nin başka bir hedefi olamaz" yorumunda bulundu.Piyasa değeri: 78.1 milyonYaş ortalaması: 24Yıldızı: Troy Parrot (7.5 milyon )Başarısı: 2004-05 UEFA Kupası yarı finalNasıl geldi: Lig aşamasında 3 maç kazanırken 2'sinde berabere kaldı. F.Bahçe'den 3, G.Saray'dan 1 puan toplayan Hollanda ekibi, 11 puanla 19. sıradan play-off bileti aldı.Teknik direktörü: Maarten Martens (40)Piyasa değeri: 113.5 milyonYaş ortalaması: 25.8Yıldızı: Kasper Dolberg (13 milyon )Başarısı: UEFA Kupası şamp. (1982-83)Nasıl geldi: Lig aşamasında 4 galibiyet-2 beraberlik-2 yenilgi alarak 14 puanla 10. oldular. 1 maç hariç tamamında gol yediler.Teknik direktörü: David Hubert (36)4 Twente (Hollanda)-Bodo/Glimt (Norveç) 4 PAOK (Yunanistan)-FCSB (Romanya) 4 Saint-Gilloise (Belçika)-Ajax (Hollanda) 4 Midtjylland (Danimarka)-Real Sociedad (İspanya) 4 Ferencvaros (Macaristan)-Viktoria Plzen (Çekya) 4 Porto (Portekiz)-Roma (İtalya)