Turlar geçeriz

Avrupa Ligi son 16 turu play-off kura çekimi, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleştirildi. Organizasyonda iki temsilcimizden Galatasaray, lig aşamasında da karşılaştığı Hollanda ekibi AZ Alkmaar ile eşleşti. Bir diğer ekibimiz Fenerbahçe'nin de rakibi, Belçika takımlarından Anderlecht oldu. Çift maçlı eleme sisteminin uygulanacağı play-off turunda ilk karşılaşmalar, 13 Şubat Perşembe günü oynanacak. Galatasaray, ilk sınavını Hollanda deplasmanında saat 23.00'te yapacak. Rövanş ise 20 Şubat'ta saat 20.45'te İstanbul'da.
Sarı-kırmızılılar, turu geçmesi halinde son 16 turunda Manchester United ya da Tottenham ile eşleşecek. Fenerbahçe, ilk maçını 13 Şubat'ta saat 20.45'te Ülker Stadyumu'nda, ikinci müsabakasını ise Belçika'da saat 23.00'te oynayacak.
Kanarya, Anderlecht'i elemesi durumunda son 16'da Olympiakos veya Rangers ile karşılaşacak.
HATİPOĞLU: BİZE RAKİP FARK ETMEZ, İYİ OYUNLA YENERİZ
Galatasaray Sportif A.Ş Başkan Vekili İbrahim Hatipoğlu, AZ Alkmaar eşleşmesi için "Hollanda, bu gruptan iki kere gittiğimiz bir ülkeydi. Yine Hollanda takımıyla eşleştik. Sürpriz olmadı. Çok denk iki takımdı. Biz aslında direkt ilk 8'e kalarak devam etmek istiyorduk. Alkmaar ile son 16 öncesi bir daha karşılaşacağız. İyi bir rakiple oynayacağız. Alkmaar, deplasman olarak daha yakın olduğumuz, çok taraftarımızın olduğu bir ülke. Geçen sefer 1-1 kaldık, çok hayıflandık.
İyi oyunla turu geçeriz. Geçmemiz halinde rakip; Tottenham ve Manchester United. Hangisi olursa olsun finale ulaşmayı arzuluyoruz" dedi.
ILICALI: HEDEFİMİZ HER ZAMAN ŞAMPİYONLUK
Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, A Spor'a kurayı değerlendirdi. "Bizim için en güçlü rakiplerden biri değil" diyen Ilıcalı, "Kötü bir kura çektik diyemem. Çok iyi bir kura demem ama iyi bir kura derim. Anderlecht önemli bir takım ama Belçika takımlarına karşı ülkemizin bir başarısı vardı.
Mutluyuz, umutluyuz" ifadelerini kullandı. Avrupa'daki performanslarından memnun olduğunu söyleyen F.Bahçeli yönetici, "Hedefimiz her zaman şampiyonluktur. Tartışılacak bir şey yok. Fenerbahçe'nin başka bir hedefi olamaz" yorumunda bulundu.
AZ ALKMAAR
Piyasa değeri: 78.1 milyon
Yaş ortalaması: 24
Yıldızı: Troy Parrot (7.5 milyon )
Başarısı: 2004-05 UEFA Kupası yarı final
Nasıl geldi: Lig aşamasında 3 maç kazanırken 2'sinde berabere kaldı. F.Bahçe'den 3, G.Saray'dan 1 puan toplayan Hollanda ekibi, 11 puanla 19. sıradan play-off bileti aldı.
Teknik direktörü: Maarten Martens (40)
ANDERLECHT
Piyasa değeri: 113.5 milyon
Yaş ortalaması: 25.8
Yıldızı: Kasper Dolberg (13 milyon )
Başarısı: UEFA Kupası şamp. (1982-83)
Nasıl geldi: Lig aşamasında 4 galibiyet-2 beraberlik-2 yenilgi alarak 14 puanla 10. oldular. 1 maç hariç tamamında gol yediler.
Teknik direktörü: David Hubert (36)
Avrupa Ligi'ndeki diğer eşleşmeler:
4 Twente (Hollanda)-Bodo/Glimt (Norveç) 4 PAOK (Yunanistan)-FCSB (Romanya) 4 Saint-Gilloise (Belçika)-Ajax (Hollanda) 4 Midtjylland (Danimarka)-Real Sociedad (İspanya) 4 Ferencvaros (Macaristan)-Viktoria Plzen (Çekya) 4 Porto (Portekiz)-Roma (İtalya)